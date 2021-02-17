Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale 5 Mart 2021 günü ve saat 10:30'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

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