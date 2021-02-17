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Ekonomi
Haber Giriş: 17.02.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti Alınacak

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Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti Alınacak
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 25 Adet Çizgi Bandı Tasarımı ve 25 Adet Çizgi Bant Animasyonu hizmeti alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale 5 Mart 2021 günü ve saat 10:30'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

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