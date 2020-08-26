Güven endeksleri yükselişte

Buna göre, RKGE, ağustosta bir önceki aya göre 5.5 puan artarak 106.2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmıs reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 5.8 puan yükselerek 105.2’ye ulaştı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. İhracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

YÜZDE 5.7 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırladığı, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endeksleri de açıklandı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda ayında 66.7 iken bu ay yüzde 5.7 artarak 70.5’e çıktı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 15.9 artarak 63.2 oldu. Söz konusu dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12.3 artarak 62 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4.6 azalarak 86.2 oldu.

PERAKENDEDE DURUM

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 0.2 artarak 94.9’a yükseldi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14.5 artarak 79.7’e çıktı. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2.2 azalarak 108.1’e geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 6.8 azalarak 96.8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 87 iken bu ay yüzde 2.3 azalarak 85’e düştü. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 5,2 gerileyerek 70 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 0.1 azalarak 99.9 değerini aldı.

KAPASİTE KULLANIM

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı da(KKO), ağustosta bir önceki aya göre 2.6 puan artarak yüzde 73.3 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 2.3 puan artarak yüzde 73’e ulaştı.

‘KİMSE BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ’

Açıklanan veriler hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak değerlendirmelerde bulundu. Twitter’dan açıklama yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustos’ta reel sektör güven endeksi 106.2, hizmet sektörü güven endeksi 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94.9 oldu. Kapasite Kullanım ise yüzde 73’e yükseldi.”