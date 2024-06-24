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Güven endeksleri Haziran'da azaldı

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#Endeks#Güven Endeksi#Hizmet
Güven endeksleri Haziranda azaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:16

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

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#Endeks#Güven Endeksi#Hizmet

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