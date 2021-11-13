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Gürültüyü hayatÄ±nÄ±zdan çÄ±karÄ±n

#Teknoloji#KulaklÄ±k#Gürültü AzaltÄ±cÄ±
GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ hayatÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karÄ±n

Yolculukta, sokakta, evde, ofiste; nerede olursanÄ±z olun yeni nesil gürültü engelleyici teknolojilere sahip kulaklÄ±klar imdadÄ±nÄ±za yetiÅŸiyor. Gürültü engelleyen kulaklÄ±k modelleri ve teknolojilere yakÄ±ndan bakÄ±yoruz.

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Ã–ZELLÄ°KLE bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yaÅŸÄ±yorsanÄ±z net olarak kaÃ§amayacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ bir yaÅŸamÄ±n merkezinde yer alÄ±yorsunuz. Åžehirlerde otomobiller, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± veya iÅŸe, gezmeye, alÄ±ÅŸveriÅŸe ya da okula gitmek iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kan insanlarÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ bir araya geliyor. Bu toplu yaÅŸamÄ±n merkezlerinde oluÅŸan gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ sizin iÃ§in bir seviyeden sonra dayanÄ±lmaz hale geliyorsa, sÄ±k sÄ±k uÃ§ak yolculuÄŸu yapÄ±yor ve motor sesinden uzaklaÅŸmak istiyorsanÄ±z, toplu taÅŸÄ±mada huzurlu ve sessiz yolculuk yapmayÄ± seviyorsanÄ±z, ders Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken dikkatinizin farklÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ler nedeniyle daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sÄ±kÄ±ldÄ±ysanÄ±z veya ofis gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden dolayÄ± iÅŸinize tam olarak odaklanamÄ±yorsanÄ±z, ANC (Active Noise Cancellation) yani aktif gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme Ã¶zelliÄŸine sahip bir kablosuz kulaklÄ±k alma zamanÄ±nÄ±z Ã§oktan gelmiÅŸ durumda.

KONTROL MÄ°KROFONLARDA

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GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde artÄ±k Ã§ok sayÄ±da kablosuz kulaklÄ±k satÄ±lÄ±yor, bu kulaklÄ±klarÄ±n Ã¼st seviye seÃ§eneklerinin hemen hepsinde de aktif gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme yer alÄ±yor. Bu sistem, kablosuz kulaklÄ±k iÃ§in geliÅŸtirilen uygulamadan aktif edilerek hayatÄ± sizin iÃ§in Ã§ok daha sessiz hale getiriyor. KulaklÄ±klarÄ±n bÃ¼nyesine yerleÅŸtirilen Ã§oÄŸu zaman birden fazla mikrofon ile Ã§alÄ±ÅŸan aktif gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme altyapÄ±sÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±daki sesleri mikrofonlar tarafÄ±ndan algÄ±lÄ±yor ve ardÄ±ndan eÅŸit derecede antiâ€‘gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã¼reterek bu sesleri siz duymadan Ã¶nce engelliyor. Her kablosuz kulaklÄ±ÄŸÄ±n aktif gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme Ã¶zelliÄŸi aynÄ± performansÄ± vermiyor. GeliÅŸtirici firmalar bu sÃ¼reÃ§te kendi teknolojilerini ve sistemlerini kullanÄ±yor. Yani her aktif gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme Ã¶zellikli kulaklÄ±ktan aynÄ± performansÄ± beklememek gerekiyor. Ã–rneÄŸin bir kablosuz kulaklÄ±k uÃ§ak iÃ§erisindeki gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ Ã§ok iyi ÅŸekilde engellerken, diÄŸeri genel kullanÄ±mda daha iyi sonuÃ§ verebiliyor.

KABLOSUZ ÅžARJ DESTEKLÄ°

Appleâ€™Ä±n kulak iÃ§i formunu benimseyen cepte taÅŸÄ±nabilir kulaklÄ±k modeli AirPods Pro, artÄ±k MagSafe Ã¶zellikli ÅŸarj kutusu ile geliyor ve Apple dÃ¼nyasÄ± iÃ§in en gÃ¼Ã§lÃ¼ seÃ§eneklerden oluyor. Ã–zellikle iPhone, iPad ve Macâ€™ler ile kullanÄ±ma odaklanan kulaklÄ±k, yÃ¼ksek aktif gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme yapabiliyor ve ÅŸeffalÄ±k modunu sunuyor. 2.899 TL

GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ hayatÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karÄ±n

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ODAK NOKTA AKTÄ°F KÄ°ÅžÄ°LER

Kulak iÃ§i formunu benimseyen Beats marka kablosuz kulaklÄ±k modellerinden Beats Studio Buds, aktif gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme yapabiliyor. ÅžeffaflÄ±k moduna sahip ve tere karÅŸÄ± dayanÄ±klÄ± olan Ã¼rÃ¼n, ANC ile 5 saatlik bir dinleme Ã¶mrÃ¼ getiriyor ve bunu haznesi ile 24 saate kadar taÅŸÄ±yabiliyor.Â1.499 TL

GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ hayatÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karÄ±n

TÃœM GÃœNCEL TEKNOLOJÄ°LER BÄ°R ARADA

Kulak iÃ§i formunda tasarlanan kompakt kablosuz kulaklÄ±k modeli Xiaomi FlipBuds Pro, 40 dB seviyesinde yÃ¼ksek bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme yapabiliyor. Qualcomm Snapdragon Sound sertifikasÄ± ile yÃ¼ksek ses kalitesini garanti eden FlipBuds Pro, 11 mm dinamik sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere sahip. 1.999 TL

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GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ hayatÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karÄ±n

GÃœRÃœLTÃœ ENGELLEMEDE ÃœST LÄ°MÄ°T

Sony WH-1000XM4, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme konusunda en iyi Ã§Ã¶zÃ¼mler arasÄ±nda yer alÄ±yor. QN1 Ã§ipin gÃ¼cÃ¼yle istenmeyen birÃ§ok gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ tamamen kesebilen kulaklÄ±k, bu konuda geniÅŸ Ã¶zelleÅŸtirme seÃ§eneklerine sahip. Kafa Ã¼stÃ¼ formunda farklÄ± renklerden hazÄ±rlanan model tam 30 saatlik pil Ã¶mrÃ¼ getiriyor. 3.099 TL

GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ hayatÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karÄ±n

KULAK Ä°Ã‡Ä° FORMUNDA

Huawei ekosisteminin merkezinde yer alan Ã¼rÃ¼nlerden Huawei FreeBuds Pro, kulak iÃ§i formunda ve cepte taÅŸÄ±nabilecek kadar ufak bir seÃ§enek. ANC Ã¶zelliÄŸi dinamik olarak Ã§alÄ±ÅŸan yani engelleme seviyesini ortama gÃ¶re sÃ¼rekli ayarlayabilen Ã¼rÃ¼n, ANC aÃ§Ä±kken 5 saate yakÄ±n pil Ã¶mrÃ¼ getiriyor ve bunu haznesi ile 20 saat seviyesine taÅŸÄ±yabiliyor. 1.499 TL

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GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ hayatÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karÄ±n

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#Teknoloji#KulaklÄ±k#Gürültü AzaltÄ±cÄ±

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