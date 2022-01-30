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Gürcan: Türkiye salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden biri olmuştur

#Mahmut Gürcan#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomianasayfa
Gürcan: Türkiye salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden biri olmuştur

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Türkiye 2003'ten 2020 yılına kadar ortalama her yıl yüzde 3,4 seviyesinde büyüme kaydetti. Özellikle 2020'de yaşadığımız pandemi sürecinden sonra 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararıyla artık ekonomimizi istihdama dayalı, ihracatı önceleyen ve yatırımını büyüten bir ekonomi modeline doğru yönlendirdik“ dedi.

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Yeni Dünya Vakfı’nın ev sahipliğinde İstanbul'da "Türkiye ve Dünyanın Ekonomik Durumu ve Geleceği” konulu program gerçekleştirildi.

Programa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Halit İbrahim Eray, İTO Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kuralay, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu katıldı. Vakfın faaliyetlerinin anlatıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Gürcan: Türkiye salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden biri olmuştur

“FAİZ ORANLARINI DÜŞÜREREK EKONOMİMİZİ İHRACATA YÖNLENDİREN BİR YOLA DOĞRU GİRDİK”

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ekonomide özellikle 2020'de yaşadığımız pandemi sürecinden sonra 2021 yılında Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararıyla artık ekonomimizi istihdama dayalı, ihracatı önceleyen ve yatırımını büyüten bir ekonomi modeline doğru yönlendirdik. Geçtiğimiz 6-7 aydan beri özellikle Merkez Bankası faiz oranlarını düşürerek ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik” dedi.

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“TÜRKİYE 2003'TEN 2020 YILINA KADAR ORTALAMA HER YIL YÜZDE 3,4 SEVİYESİNDE BÜYÜME KAYDETTİ”

Gürcan, “Türkiye 2003'ten 2020 yılına kadar ortalama her yıl yüzde 3,4 seviyesinde büyüme kaydetti. Ancak geçtiğimiz yıl pandemiyle beraber 2020'den sonra dünyada ciddi bir daralma oldu. 2021 yılında Dünya yüzde 3,1 küçüldü. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1,8'lik bir büyüme kaydetti. Bu kapsamda, Türkiye Çin'le beraber büyüyen iki ülkeden birisi oldu. Çin ise yaklaşık 2,3 oranında büyüme kaydetti. Diğer bütün ülkelerde özellikle Hindistan'da 7,3'lük işte Avrupa bölgesinde 6,3'lük bir ekonomik daralma baş göstermiştir. Türkiye bunu kendisi için bir avantaj olarak almıştır” ifadelerini kullandı.

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“TÜRKİYE SALGININ ETKİSİNDEN EN HIZLI TOPARLANAN ÜLKELERDEN BİRİ OLMUŞTUR”

Bakan Yardımcısı Gürcan konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Türkiye salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden biri olmuştur. Ve yüzde 22'lik bir büyümeyle salgın sonrasında hızla normal hayata dönmüştür. 2021 yılının 3'üncü çeyreğinde ise yüzde 7,4'lük oranla hala en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesidir. İlk 3 çeyrekteki büyümeye yurt içi talebin katkısı 6,7, yurt dışı talebin katkısı da 5,1 olmuştur. Bu da bizim çok dengeli bir büyüme yaptığımızı gösteriyor. Sadece iç talepten dolayı değil aynı zamanda yurt dışı talebin de iç talebe oranı yaklaşık olduğunu rahatlıkla gösteriyor ve böylece dengeli bir büyümemiz görülüyor. Bu tablolar gerçekten Türkiye'nin güçlü ekonomisini gösteriyor. Kur korumalı mevduat hesabı 217 milyar 517 milyon TL’ye yükseldi. Buda vatandaşımızın büyük bir desteğini ve ilgisini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte özellikle şirketlerden de yeni çıkan yasayla beraber buraya ciddi bir döviz bozdurarak kur korumalı mevduat hesabına katılıma bekliyoruz.”

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“TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA HIZLI ADIMLARLA İLERLEMEKTE"

Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu ise, "Artık dünyada ülkeler, başka ülkeleri silahlarla, tanklarla, toplarla, tüfeklerle işgal etmiyor. Eğitimsel faaliyetler ile kültürel baskılarla ve bir takım ekonomik çökertmelerle ülkeleri mahkum etmeye çalışan güçler vardır. İşte bundan dolayı Türkiye'miz son dönemde yaşanan birtakım sıkıntılarının altında şu yatmaktadır. Türkiye küresel güç olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemekte. Ama Türkiye'nin küresel güç olmasını istemeyen birtakım küresel güçler var. Türkiye’nin önünü kesebilmek adına çok farklı adımlar atabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de ekonomiyi de el atmak, onu çökertebilmek adına çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ama sağ olsun Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla hükümetimizin gayretiyle bu adımların da püskürtüldüğünü memnuniyetle görmekteyiz" dedi.

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#Mahmut Gürcan#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomianasayfa

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