Gurbetçiye tek tuşla yurtdışında geçerli belge

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2020’de sadece e-devlet üzerinden 17 milyon 958 bin 948 adli sicil belgesi alındı. Adli sicil belgesi e-devlet uygulamasının dışında konsolosluk.net üzerinden 10 bin 620 defa alınırken, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatlarından 2 milyon 467 bin 204 kez sorgulandı. Bu sorgulamalardan talep neticesinde 1 milyon 120 bin 334 adli sicil belgesi verildi. Böylece 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında talep edildiği farklı uygulamalar kapsamında toplamda 19 milyon 89 bin 902 adli sicil belgesi alındı.

Bakanlıkça yurt dışında yaşayan vatandaşların resmi işlerini kolaylaştırmak için farklı dilde adli sicil belgesi uygulamasına geçilmişti. Adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil belgesi ilk olarak 2016 yılında dört dilde elektronik ortama aktarılmıştı. Adli sicil belgeleri 2018’den itibaren İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Arapça, Rusça, Çince ve Portekizce olmak üzere 11 dilde verilmeye başlandı.