GurbetÃ§ilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸleri devam ediyor

Kurban BayramÄ±'nÄ± ve izinlerini geÃ§irmek iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelen gurbetÃ§ilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã¼lkelere dÃ¶nÃ¼ÅŸleri devam ediyor. Ailesiyle Almanya'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuÄŸuna baÅŸlayan Ä°sa Bulut, AA muhabirine, TÃ¼rkiye'den Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Memleketinde ailesi ve sevdikleriyle gÃ¼zel gÃ¼nler geÃ§irdiÄŸini anlatan Bulut, "Buruk bir yolculuk. SevinÃ§le geldik, hÃ¼zÃ¼nle dÃ¶nÃ¼yoruz. Havalar sÄ±caktÄ±, tatil iyi geÃ§ti. Ä°nÅŸallah yolculuk da iyi geÃ§er. Yola Ã§Ä±kan herkese hayÄ±rlÄ± ve kazasÄ±z bir yolculuk diliyorum." dedi.

Avusturya'ya giden Cansu GÃ¼ltekin ise gurbet yolculuÄŸunun hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ olduÄŸunu dile getirdi. TÃ¼rkiye'nin deÄŸerinin uzakta olunca daha Ã§ok anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¼ltekin, "Ailenizi arkada bÄ±rakÄ±p dÃ¶nÃ¼nce gurbet zor oluyor ama yapacak bir ÅŸey yok, evimize dÃ¶nÃ¼yoruz. VatanÄ±mÄ±z cennet. Ã‡ok hÃ¼zÃ¼nlÃ¼yÃ¼z." diye konuÅŸtu.

Ethem Kalem de vatandan ayrÄ±lÄ±p gurbete gitmenin bÃ¼yÃ¼k bir hÃ¼zÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "Allah herkese hayÄ±rlÄ± yolculuk versin. Tatilimizi Ã§ok gÃ¼zel geÃ§irdik. Memleketimiz her zaman olduÄŸu gibi muazzam. Memleketimiz Ã§ok gÃ¼zel." ifadelerini kullandÄ±.

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