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Gurbetçilere sosyal konut

#Gurbetçiler#Sosyal Konut#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Gurbetçilere sosyal konut

Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bugüne kadar 1 milyon 100 bin konuta imza attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız” talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam eden TOKİ, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ev sahibi yapacak yeni bir konut projesine başlıyor.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “İşçiden memura, ev hanımdan esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk proje hayata geçirilecek. Yeni konut projesiyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlar İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacak. Yatay mimariden ödün vermeyen TOKİ, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçirecek. Proje ile yatay mimarili, geleneksel semt kültürünü barındıran mahalle kültürünün yaşayacağı, sosyal alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak” denildi. Projelendirme çalışmaları devam eden 420 konuttan oluşan yeni yaşam alanının ihalesinin kısa bir sürede gerçekleşeceği belirtildi.

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#Gurbetçiler#Sosyal Konut#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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