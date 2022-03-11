Gurbetçi konutlarında başvurular 21 Mart’ta

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TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılacak 420 konutluk proje için 21 Mart’ta başvuruların başlayacağını açıkladı. İşçiden memura, ev hanımdan esnafa toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Bulut, “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz.

Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak” dedi. Yeni konut projesiyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşların İstanbul’da kira öder gibi ev sahibi olacağını ifade eden Ömer Bulut, Sancaktepe projesini de yatay mimari anlayışla hayata geçireceklerine dikkat çekti.

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E-DEVLETTEN BAŞVURU

Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurtdışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin yurtdışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurtdışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvuruların geçersiz sayılacağı da belirtildi.

Projede 2+1 konutlar konutların ortalama 1 milyon 430 bin olacak. Yüzde 30 peşinatla 8 bin 342 lira taksitle 120 aya varan vade imkanı sunulacak. 3+1 konutlar ise 1 milyon 680 bin olurken, yüzde 30 peşinatla 9 bin 800 lirada taksitle 120 aya varan vade seçenekleriyle satılacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra, kura çekilişi 31 Mayıs 2022’de yapılacak. Hak sahibi belirleme kurası TOKİ’nin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayınlanacak.