Günlük kiralık isyanı

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Pandemi ile birlikte değişen konut talebi ve evden çalışma modelinin hayatımıza girmesi konut piyasasını derinden etkiledi. Artan taleple birlikte yazlık bölgelerde fiyatlar uçuşa geçti. Fiyat ve kira artışında ilk sıralarda yer alan il de Muğla oldu. Bölgede sezonluk kiramalar milyonları bulurken, yapılan araştırmalara göre son bir yılda satış fiyatları yüzde 51, kiralar ise yüzde 90’a varan oranda arttı. Bu artışla ilgili soruna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şimdi de günlük kiralama konusunu gündeme taşıdı. Kiralardaki fahiş artışta günlük kiralıkların etkili olduğunu belirten Aras, bu işlemlerin yasaklanması için gerekli yasal girişimlerde bulunacağını açıkladı.

SAYFİYEYE SIÇRADI

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İstanbul’da yaygın olan günlük kiralamaların pandemiyle birlikte sayfiye bölgelere sıçradığını ve sayıların hızla arttığını söyledi. Günlük kiralamaların hem asayiş sorunlarına hem de vergi kaybına neden olduğunu belirten İşler, “Bir yanda milyonlarca dolar yatırımla tesis yapan, açılana kadar 154 yerden imza alan bir yatırımcı var. Bu kesim vergi ödüyor, istihdam sağlıyor. Herhangi bir hatasında idari ve para cezası ödüyor. Diğer taraftan tüm bu sorumlulukları almadan bir bina alan, ya da bir sitede ev toplayarak iş yapanlar var. Yasak savmak için 30 gün kalan için de 1 gün fatura kesiyor. Ne binalar yönetmeliğe tabi ne de verilen hizmet. Bu alanda denetim de yapılmıyor” diye konuştu.

ÖRTÜLÜ TURİZM

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“Konaklama sektörü yasalara uyuyor diye cezalandırılıyor” diyen İşler, “Ciddi bir haksız rekabet var. Bugün lüks villa, sezonluk haftalık kiralama adı altında örtülü otelcilik yapılıyor. Üstelik terör örgütü üyeleri, fuhuş çeteleri kimlik kaydı alınmadığı için bu tip yerleri seçiyor. Mantar gibi türeyen bu işletmelerin biran önce kontrol altına alınması gerek. Bodrum Belediye Başkanının konuyu gündeme taşımasından sektör olarak memnuniyet duyuyoruz” dedi.

KONUT GÖRÜNÜMLÜ SAATLİ BOMBA

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özetle şunları söyledi: “Kiraların akıl almaz rakamlara yükselmesinde en önemli neden günlük, haftalık hatta saatlik kiralama. Aylık en fazla 2 bin- 2 bin 500 lira kira alınabilinecek evlerini otel gibi işleterek günlük 250-300 TL’den başlayan fiyatlarla kiralamaya başlayanların sayesinde Bodrum’u sırtında taşıyanlar sokakta kalmak üzere. Biz bu durumun seyircisi değil, engelleyicisi olmaya kararlıyız. Çünkü içlerinde kimin yaşadığı belli olmayan konut görünümlü saatli bombalar Bodrum’da kesinlikle olmamalı.”

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BAKKAL BİLE KİRALIYOR

Bodrum'da günlük kiralama hizmeti veren emlakçılar tüketiciden talep olduğunu söyledi. Pandemiyle birlikte kalabalıktan uzak, evde tatilin daha fazla ilgi görmeye başladığını belirten emlakçılar, “Emlakçılık sertifikası olanlar kurallara uygun şekilde işini yapıyor. Ama Bodrum’da bakkal bile kiralama işinde. Sorun da burada başlıyor. Ya da vatandaş hiçbir kuruma bildirim yapmadan, izin almadan evini günlük kiralıyor” dedi. Emlakçılar fiyatlar için şunları söyledi: “2+1, 3+1 daire için ortalama günlük kira 1000 liradan başlıyor. Müstakillerde 2 bin 500- 5 bin liraya çıkılırken, 5-10 odalı lüks villada 10 bin lirayı buluyor. Aynı ev aylık ya da sezonluk kiralanırsa fiyat düşüyor.”