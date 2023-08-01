Günlük kiralamaya düzenleme geliyor

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2023 yılındaki ilk 6 aylık turizm performansını İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Buna göre ilk 6 ayda Türkiye, yüzde 17.5 artışla 22 milyon 945 ziyaretçi ağırladı. Turizm gelirleri ise 2022’nin aynı döneminde göre ise yüzde 27 artış gösterdi ve 21.7 milyar dolar oldu. Bakan Ersoy, ilk 6 aylık gerçekleşmelere bakıldığında yılsonu hedefleri için oldukça olumlu bir sonuçla karşılaştıklarını ifade etti. Konaklama sayılarına da dikkat çeken Ersoy, “Geçen yılın ilk 6 ayında 10.5 gün olan ortalama kalış süresi yüzde 5.7 düşerek 9.9 güne geriledi. Aynı dönemde kişi başı gecelik harcama yüzde 11.9 artışla 99.9 dolara çıktı” dedi.

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TURİST GÖMLEK KÜÇÜLTTÜ

Son dönemde günlük turist girişinde rekorlar kırılmasına rağmen bazı sektör temsilcileri otellerinde istenilen dolulukları yakalayamadıklarından şikâyet ediyordu. Bu sorunun yüksek gelir grubuna hitap eden otellere özgü olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Deprem ve seçim etkisi, havaların temmuz ayına kadar serin gitmesi, Rus coğrafyasındaki yaşanan sorunlar ve buradan gelen turistlerin tatil bölgelerimizden ev satın alıp veya kiralayıp buralarda vakit geçirmesi ve son olarak küresel piyasalarda yaşanan resesyon sonucu bazı otellerde istenilen doluluklar yakalanamadı” ifadelerini kullandı. Ersoy, bu otellerde turistlerin konaklama sayılarını azalttığını ya da 5 yıldızlı oteller yerine 4 yıldızlı otellere yöneldiğini belirtti.

VERGİ ALINACAK

Günübirlik kiralama uygulamalarına dair açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Biz bu konuda dünyadaki örneklere bakıyoruz. Dünyada nasılsa Türkiye’de de öyle olmalı. Günübirlik kiralama uygulamalarına karşı değiliz. Bu uygulamaları nasıl kendi içimize dahil ederiz? Ona bakıyoruz. Yeni düzenleme üzerinde hazırlıklarımız sürüyor. Yıl sonunda hazır olur. Öncelikle kimlik bildirimi bu uygulamalar için de zorunlu olacak. Ayrıca konaklamaya göre bir VERGİ alınacak. Rekabette eşitliğin sağlanması için çok önemli bir konu” şeklinde konuştu.

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BAKANLIĞIN TİKTOK KARNESİ

TURİZMDE alternatif pazarlar üzerine sürekli çalıştıklarına vurgu yapan Bakan Ersoy, “Hem pazar çeşitlenmesi hem de sağlık, doğa, arkeoloji ve kültür turizmi gibi alanlarda tanıtımlarımıza güçlü şekilde devam ediyoruz” dedi. 200 ülkede tanıtım yapıldığına değinen Ersoy, “Yeni destinasyonlara yoğunlaşıyoruz. Kaynak pazarlar üzerine çalışıyoruz. Sosyal medyada güçlüyüz. Go Türkiye sayfamız diğer ülke hesaplarına göre Instagramda ikinci TikTok’da ise üçüncü etkin hesap. Buralarda çok hızlı yükseldik” değerlendirmesinde bulundu.

AYASOYFA’NIN MİNARELERİ SÖKÜLECEK

GALATA Kulesi’nin yakın zamanda yapılan restorasyonunun dış cephe ve külah onarımı ile devam edeceğini anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Burası Topkapı Sarayı’ndan sonra en fazla ziyaretçi ağırlayan noktamız. Geçen yıl 1 milyon 226 ziyaretçi ağırladı. Bu yıl sayı daha da artacak. Ayrıca Ayasofya’yı beklenen İstanbul depremine hazırlamak için önlemler alıyoruz. Bir bilim kurulu oluşturduk. Durum aciliyet arz ettiği için II. Bayezid Minaresi’ne öncelik verildi. Sonra diğer minareler için de uygulama yapılacak. Bu kapsamda minareler sökülecek. Onarım ve ayarlamalar yapılıp yeniden inşa edilecek” dedi.

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BU REKORLAR DAHA BAŞLANGIÇ

UÇAKLARDA yaşanan yoğunluğa da değinen Bakan Ersoy, “Koltuk sayısında artış var ama talep daha fazla artıyor. Türkiye, yaptığı yatırımlarla turizmdeki yoğun talebe cevap veren bir ülke. Ancak havacılıkta pilot sayısına kadar farklı etkenler var. Turist gelişlerinde çok ciddi rekorlar görüyoruz. Bunlar daha başlangıç. Bu istatistiklerde daha çok rekor göreceğiz” ifadelerini kullandı.