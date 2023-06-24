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Günlük ihracatta rekor kırıldı

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#İhracat#Ekonomi#Ömer Bolat
Günlük ihracatta rekor kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 11:06

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "İhracatımız 23 Haziran 2023 tarihinde günlük tarihi rekor ile 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 23 Haziran’da gerçekleşen günlük ihracat değerinin tarihi rekor seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatla, günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiğinin aşıldığını kaydeden Bolat, "Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerleri (Ağustos: 1 milyar 940 milyon dolar) aşılmıştır. Küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değeri, ihracatçılarımızın dinamizmini ve mukavemetini göstermektedir. Nitekim 2023 yılı haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro bölgesinde 43,6’ya gerilerken en büyük ticaret ortağımız olan Almanya’da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemdeki öncelikleri ve hedeflerine değinen Bolat, "Önümüzdeki dönemde önceliğimiz; katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır. Ayrıca makroekonomik istikrarın tesis edilmesi ile yatırımlar için uygun ortam sağlanacak olup, yatırım- katma değeri yüksek üretim- ihracat zincirinin güçlü bir şekilde işlemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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#İhracat#Ekonomi#Ömer Bolat

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