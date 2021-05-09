Günler önce sipariş almaya başladılar... Yoğunluk yaşandı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta sonu muaf tutulan çiçekçilerde, Anneler Günü yoğunluğu yaşandı. Siparişleri günler öncesinden almaya başladıklarını söyleyen çiçekçiler, ilgiden memnun ancak eski kalabalık günleri özlediklerini ifade ettiler.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle bu hafta sonu, 10.00-17.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutuldu. Vatandaşların evlerine en yakın çiçekçiye gidebileceği bildirilen genelgeyle, müşterileriyle buluşan çiçekçiler, bugün, verilen siparişleri yetiştirmek için yoğun bir çaba sarfetti. Çiçekçiler, eski günlerini özlediklerini yine de ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

ESKİDEN BURALAR ANA BABA GÜNÜYDÜ

20 yıldır Fatih'te çiçekçi dükkanı bulunan Gülezar Mızrak, "Geçen seneler buralar ana baba günüydü. Bugün işler kısıtlamadan dolayı biraz zayıf ama çok şükür yine de iyi. Eskisi gibi değil tabi ki. Pazar yeri gibiydi. Günler öncesinden aldık siparişleri. Kuryelerimiz çalışıyor. Her bütçeye her keseye uygun çiçeğimiz var" diye konuştu.

TÜM BABALARI BEKLİYORUZ

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen Mızrak, "Fiyatlarımız uygun. Orkidelerimiz var 100 TL ile 250 lira arasında değişiyor. Guzmanya var, bu sene ona ilgi yoğun. 100 ile 150 TL arası. Büyüklüğüne göre değişiyor. Antoryum var, o da çok güzel bir bitki. Saksı bitkileri var. Onların fiyatları uygun. 20,30, 40 lira arası. Her bütçeye uygun çiçek var bizde. Tüm babaları, annelere hediye almaya bekliyoruz" dedi.

TÜM ANNELERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN

2 yaşındaki oğlu ile eşine çiçek almaya gelen Ender Olgun ise, "Pandemide böyle oldu. İnşallah önümüzdeki sene daha rahat, kucaklaşarak annelerimizle kutlayacağız. Tüm annelerin Anneler Gününü kutluyorum. Umarım önümüzdeki sene hep beraber, mutlu bir şekilde, pandemisiz, daha güzel bir anneler gününü yaşarız. Fiyatlar normal. Çok yüksek fiyatlar değil. Genelde Anneler Gününde, özel günlerde fiyatlar yükseliyordu ama bu sene pek öyle gelmedi bana" şeklinde konuştu.

KAPIDAN UĞRAYIP ÇİÇEĞİMİZİ VERECEĞİZ

Annesine çiçek almaya gelen Gönül Yılmaz da "Bu sene kısıtlamaya denk geldi ama evimiz yakın, yürüyüş yolunda bir kapıdan uğrayalım dedik. Çiçekçimiz de yakın. Anneler Gününü şöyle bir ayaküstü kutlayalım. Annelerimiz çok değerli. Ben de anneyim. Bütün annelerin gününü kutluyorum. İnşallah bu korona biter de hep beraber daha güzel günler görürüz" dedi.

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