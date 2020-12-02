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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Güneydoğu'dan kasım ayında 850 milyon dolarlık ihracat

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Güneydoğu'dan kasım ayında 850 milyon dolarlık ihracat
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5’lik artışla 849 milyon 945 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, geçen ay Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 167 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti. İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 849 milyon 945 bin dolara yükseldiğini aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemizde 2 bin 355 firma, Gaziantep'ten ise bin 651 firma geçen ay ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamlar hem bölgemiz hem de Gaziantep açısından gurur verici. Çünkü aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı bakımından tüm kasım ayları içindeki en yüksek rakama ulaşıldı. Bölge ihracatçılarımızı kutluyorum." 

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