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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Güneydoğu'dan 8 ayda 5,5 milyar dolarlık ihracat

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Güneydoğu'dan 8 ayda 5,5 milyar dolarlık ihracat
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Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgeden yılın geride kalan 8 aylık döneminde 5 milyar 540 milyon 910 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, ağustos ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik artışla 723 milyon 221 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Fikret Kileci, bu yılın 8 ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 5 milyar 540 milyon 910 bin dolar olduğunu belirtti. Bunda en büyük etkenin Kovid-19 salgını olduğunu vurgulayan Kileci, toparlanma sürecinin devam ettiğini, ilerleyen süreçte daha iyi yerlere geleceklerini ve kayıpları telafi edeceklerini ifade etti. 

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