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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Güneydoğu'dan 4 ayda 2,6 milyar dolarlık ihracat

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Güneydoğu'dan 4 ayda 2,6 milyar dolarlık ihracat
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın dört aylık döneminde bölgeden 2 milyar 659 milyon 446 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen olağanüstü bir gayretle ihracatını devam ettiren Güneydoğulu ihracatçılara teşekkür etti.

Yaklaşık 3 aydır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Kileci, salgın nedeniyle ihracatta yaşanan düşüşün ilerleyen süreçte yeniden normale döneceğini vurguladı.

Kileci, "Bu yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre bütün sektörlerimizdeki ihracatta önemli bir düşüş görüyoruz. Bölgemizden geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 9,8 düştü ve 2 milyar 659 milyar dolarlık ihracat yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge illerindeki ihracat liderliğini 2 milyar 319 milyon 459 bin dolarla Gaziantep'in sürdürdüğünü, bu ili de Mardin, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'in izlediğini kaydetti.

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