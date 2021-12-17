Güneydoğu’dan 197 ülkeye ihracat yapılıyor

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi her geçen yıl artan ihracat performansı dikkat çekiyor. GAP bölgesinin sanayi şehri Gaziantep ise Türkiye’de en fazla ihracat yapan kentler arasında yer alıyor. Bölge illerden dünyanın 197 ülkesine ihracat yapıldığını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, 2021 yılının dünyada dengelerin değiştiği çok farklı bir yıl olduğunu ve bölgenin bu süreçten karlı çıktığını söyledi. Ürün ve pazar çeşitliliği ile ciddi kazanımlar elde ettiklerini belirten Kileci, şunları söyledi:

"2021 yılı dünyada dengelerin değiştiği çok farklı bir yıl oldu. Gaziantep ve Güneydoğu olarak bu süreçten karlı çıktık. Bölgede özellikle üretim şehri Gaziantep ile ürün ve pazar çeşitliliğimizle bu süreçten kazançlı çıkıldı. Türkiye’de de dünyada da birçok şehir ve ülke bu süreçten zarar gördü. Biz ise böyle bir dönemde ihracatımızı artırdık. Yanlışlarımızı, eksiklerimizi görerek telafi ettik. Sanayicimiz, iş insanımız çok azimli ve gayretli. Bölge olarak 197 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Şu anda Gaziantep'in 365 günlük ihracat rakamı 10 milyar doların üzerinde seyrediyor. Gaziantep’te yüzde 30’luk bir ihracat artışı olduğunu görüyoruz. Bölgemizden ise Ocak-Kasım 2021 döneminde 10,6 milyar dolarlık bir ihracat kayda alındı. Bölgemiz için yıl sonu hedefimiz 12 milyar dolar" diye konuştu.

Fikret Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin başında tekstilin geldiğini, dünyada halı üretimin yüzde 70’inin Gaziantep’ten yapıldığını vurguladı. Bu süreçte ambalaj ve hijyen sektörünün ciddi atak gösterdiğine dikkat çeken Kileci, ”En çok ihracat yaptığımız ürünlerin başında tekstil geliyor. Gaziantep tekstil şehri dünyada halı üretimin yüzde 70’ini gerçekleştiriyor. Bunun yanında ambalaj sektörümüz çok önem kazandı. Hijyen sürecinde bu sektör ciddi bir atak gösterdi. Gıda ve kuru meyvede çok ciddi gelişmelerimiz oldu” dedi.

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EN ÖNEMLİ PAZAR ORTADOĞU

Kileci, en önemli pazarının Orta Doğu ülkeleri olduğunu ancak son yıllarda ihracat payının düştüğünü belirtti. Kileci, bir dönem ürünlerin yüzde 70ni Orta Doğu’ya satarken bu rakamın yüzde 35-36’lara kadar düştüğünü belirtti. Gaziantepli sanayicilerin pazar bulma noktasında azimli olduğuna dikkat çeken Kileci, Orta Doğu’da kaybedilen pazarla oluşan açığın farklı ülkelere yoğunlaşılarak telafi edildiğini dile getirdi.

'İHRACATIMIZ İTHALATIMIZDAN ÇOK FAZLA'

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Fikret Kileci, demir ve denizyolu taşımasının çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ham madde ve lojistik yatırımları yapıldığında tahmin dahi edilemeyecek artışlar yaşanabileceğini belirtti. Kileci, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 141 olduğunu ve bunun da oldukça önemli bir rakam olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Demir ve deniz yolu taşımasının çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bunun örnekleri var adımlar atılıyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde ham madde ve lojistik yatırımları yapıldığında tahmin dahi edilemeyecek artışlar yaşanacaktır. Artışlar o zaman yüzdelerle değil katlanarak artan rakamlarla açıklanabilir. Maalesef ithalata dayalı bir ihracat modelimiz var. Ancak, burada ihracat fazlası veriyoruz. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 141. Bu çok önemli. Türkiye’de bu oran yüzde 82’lerde. Bizde ihracat yaptığımız ürün her zaman ithalatımızdan fazla. Türkiye’nin de temel amacı bu zaten. Aldığınızdan fazlasını satamıyorsanız cari açık verirsiniz. Dünyada artık herkes tükettiğinden bir fazlasını üretmek zorunda."