Güney Kore Türk yazılımını tercih etti

2015 yılında ülke pazarına giriş yapan IAS, kısa sürede oradaki yerel çözüm ortağı ile çalışmalarını başlatmıştı. Devam eden yıllarda ilk müşterilerini kazanan ve başarılı projelere imza atan IAS, 2019’un başlarında Güney Kore’nin başkenti Seul’de açtığı ofisi ile operasyonlarını genişletti. Tecrübeli danışmanlık ekibiyle buradaki projelerini sürdüren IAS, otomotiv sektörünün önemli markalarından biri ile başlattığı projesinde de kısa sürede ilerleme kaydetti.



Türk mühendisler tarafından geliştirilen kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP, 30’dan fazla ülkede firmaların endüstri 4.0 yolculuğunda duydukları ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Almanya, Hindistan, İsviçre, ABD, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore’deki faaliyetleri ile öne çıkan IAS, dünyanın her yerine yerli yazılımı ihraç ediyor. 1989’da Yaşar Hakan Karabiber tarafından kurulan şirket son olarak Güney Kore merkezli bir otomotiv firması ile anlaştı. IAS, firma ile başlattığı projesinin ilk iki fazını tamamlayarak bu pazarda önemli çalışmalardan birine imza attı. Firmanın yan kuruluşuna hizmet veren IAS’ın ilerleyen dönemde çalışmalarını genişleterek devam edilmesine karar verildi.