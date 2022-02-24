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Güney Kore Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

#Güney Kore#Güney Kore Merkez Bankası#Ekonomianasayfa
Güney Kore Merkez Bankasından faiz açıklaması

Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu ve artan koronavirüs vakaları ile Ukrayna’da artan gerilimlerin ekonomik görünümü bulandırmasıyla faiz artırımına ara verdi.

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Güney Kore Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu. 28 ekonomistin 27′sinin beklediği gibi gösterge faiz oranlarını yüzde 1.25′te değiştirmedi. Aynı zamanda, bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 2,0′dan yüzde 3,1′e yükseltti.

Politika yapıcılar ayrıca Ukrayna krizinden ve yerel Kovid-19 vakaları yeni rekorlar kırarak ekonomik bir toparlanma için ters rüzgarlardan kaynaklanan jeopolitik risklere de bakacaklar.

Güney Kore Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz oranını 25 baz puan artırarak Mart 2020’den bu yana en yüksek oran olan yüzde 1,25’e çıkarmıştı. 

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