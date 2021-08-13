Güney Kore ile swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, MB ile yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi. Duyuruda, “Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek, ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir. İki taraf da bu anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğini beklemektedir” ifadelerine yer verildi.

REZERV 109 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre 6 Ağustos’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervler, 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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