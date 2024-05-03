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Güney Afrika’da fuara katıldı

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#Güney Afrika#Fuar#ABD
Güney Afrika’da fuara katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Güney Afrika Midrand’da 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avcılık ve Atıcılık Fuarı HuntEX’e katılarak yenilikçi ürünlerini sergiledi.

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Şirket fuarda, ABD ve Avrupa lansmanlarını gerçekleştirdiği CANiK TTI Combat ürününü HuntEX’te Güney Afrika pazarı için vitrine çıkardı. Yine CANiK tarafından özel olarak Güney Afrika Milli Rugby Takımı için tasarlanan RUGBY SFT tabancası da fuarda öne çıkan ürünler arasında yer aldı. CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, konuyla ilgili açıklamasında, “Son bir yılda, Güney Afrika’daki sistematik pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde, satış rakamlarında önceki yıllara göre büyük oranlarda artış kaydettik. İşbirliklerine ve yoğun tanıtım faaliyetlerine devam ediyoruz. Burada her yıl daha da büyüyen bir ilgi ile karşılanıyoruz. Bu da bizi çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

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#Güney Afrika#Fuar#ABD

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