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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Güney Afrika faiz indirdi

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Güney Afrika faiz indirdi
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Güney Afrika Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 4.25'e çekti.

Güney Afrika Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürerek %4.25'e indirdi. Bu karar, Mayıs ayında planlanan ancak erkene çekilerek bugün gerçekleştirilen para politikası toplantısında alındı.

Güney Afrika Merkez Bankası, para politikası toplantısını erkene çekmesinin gerekçesini açıklamadı. Beklenmedik faiz indirimi, bankanın koronavirüsün ekonomik etkisine cevaben, Mart ayında faiz oranlarını 100 baz puan indirmesinin ardından geldi.

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