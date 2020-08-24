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Ekonomi
Haber Giriş: 24.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Güneş’ten Oruç Reis’e tam koruma

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Güneş’ten Oruç Reis’e tam koruma
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Akdeniz'de sismik araştırma yapan milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis, gövde sigortasından harp durumunda meydana gelecek zararlara kadar Güneş Sigorta tarafından sigortalandı.

Güneş Sigorta İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Oruç Reis Gemisi’ne güvence sunduklarını belirtti. Atilla Benli, açıklamasından şunları söyledi: “Ekonomide ve enerjide milli bağımsızlığımız için Akdeniz’de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi’ne güvence sunmanın gururunu yaşıyoruz. Oruç Reis’in gövde ve makinesinde meydana gelecek zararlara ve mevcut durumda en çok ihtiyaç duyulacak harp ve grev durumunda oluşacak risklere karşı teminat sağlıyoruz.”

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