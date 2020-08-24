Güneş’ten Oruç Reis’e tam koruma

Güneş Sigorta İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Oruç Reis Gemisi’ne güvence sunduklarını belirtti. Atilla Benli, açıklamasından şunları söyledi: “Ekonomide ve enerjide milli bağımsızlığımız için Akdeniz’de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi’ne güvence sunmanın gururunu yaşıyoruz. Oruç Reis’in gövde ve makinesinde meydana gelecek zararlara ve mevcut durumda en çok ihtiyaç duyulacak harp ve grev durumunda oluşacak risklere karşı teminat sağlıyoruz.”