‘Güneşte fiyat hızlı düşecek’

Yatırımlarda sürdürülebilirlik ve verimliliğin öne çıktığı bu dönemde güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcı için yeni cazibe merkezi konumunda. Yatırımcı açısından güneş enerjisi şu anda düşen maliyetler yüzünden ilk sırada geliyor.

İHALEDE BELLİ OLACAK

GÜYAD Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, “Türkiye için en ucuz enerji kaynağı su. Ancak güneş ve rüzgar enerjisinde yatırımlar arttıkça bu kaynaklardan yapılan üretim de gittikçe ucuzlayacak” dedi. Önümüzdeki süreçte gerçekleşecek YEKA ihalelerinde geçmişe göre daha düşük fiyatların ortaya çıkacağını aktaran Özkök, “Şu anda en pahalı enerji kaynağımız doğalgaz. Güneş yıllardır ucuz enerji kaynağı olma yolunda hızla ilerliyor. Artık son ihalelerle birlikte güneşi en ucuz kaynaklar arasında daha net şekilde göreceğiz” dedi.

DEPOLAMA DEĞİŞTİRECEK

Türkiye’nin güneşte 7 bin, rüzgar enerjisinde 9 bin megavat kurulu güce sahip olduğunu belirten Özkök, “Türkiye yenilenebilir enerjide henüz emekleme aşamasında. Temiz enerjiye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Bu alanda hızla gelişen teknolojiler maliyetleri de aşağı çekiyor. Rüzgarda 25 bin megavat, güneşte 50 bin megavat seviyelerine geldiğimizde enerjide gerçek ucuzluğu göreceğiz. Ama gidilecek çok yol var. Burada asıl önemli olan depolama. Depolama teknolojileri ile hızlı bir ilerleme göreceğiz” ifadelerini kullandı. Enerji sektöründe yatırımcılar için sürdürülebilir bir piyasa ortamının şart olduğuna değinen Özkök, “Türkiye’de maç oynanırken çok fazla kural değişiyor. Yatırımcı bazı konularda daha uzun vadeli planlar yapmak istiyor. Bu enerji gibi uzun soluklu projeler için olmazsa olmaz. Bu konuda belirsizliğin ortadan kalkması hem maliyet kısmında hem de karar verme kısmında yatırımcının elini rahatlatacaktır” diye konuştu.

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