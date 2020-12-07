‘Güneşle’ büyüyor

TÜRKİYE’nin yenilebilir enerji ihtiyacını karşılamak ve ihracat fırsatlarını değerlendirmek için Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın üretim kapasitesini iki katına çıkarma kararı alındı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, kısa zamanda büyük mesafe aldıklarını belirterek, “Daha gidilecek yol var” dedi. Kalyoncu, haziranda fabrikanın üretim kapasitesinin 1.000 megavata çıkarılacağını söyledi.

4 AŞAMA TEK ÇATI ALTINDA

Cemal Kalyoncu, bir grup gazeteciye Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’ndaki üretim sürecine ilişkin bilgi verdi. Kalyoncu, fabrikanın üç ay önce faaliyete başladığını hatırlatarak, “400 milyon dolar yatırım ile kurduğumuz bu fabrikadan önce Türkiye’de sadece, güneş paneli üretim aşamalarının dördüncüsü yani montajı yapılıyordu. Ar-Ge Merkezimizi de aynı çatı altında organize ettik. Bu özelliği ile de dünyadaki tek üretim merkezi olduk. Burada üretilecek paneller yüzde 75’in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmaları ile bu oranı kısa sürede yüzde 90’lara çıkaracağız” diye konuştu.

ÜRETİM ARTACAK

Türkiye’de gelecek süreçte yeni güneş enerji santrallerinin kurulmasının gerekeceğini vurgulayan Cemal Kalyoncu, “Ayrıca dünyada da ihtiyaç artacak. Hem ülkemizin ihtiyaçlarını hem de ihracat fırsatlarını gözeterek ilk başta 500 megavat üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızda kapasite artış kararı aldık. Bununla ilgili prosedürleri de başlattık, önümüzdeki haziran ayında hücre ve güneş paneli üretim kapasitemiz 1.000 megavata çıkacak. 1.400 kişiye sağladığımız istihdam rakamı da 2 bin 100 olacak” dedi.

2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK

Kalyoncu, fabrikada üretilen güneş panellerinin eş zamanlı olarak Karapınar GES’in kurulumunda kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti: “Fabrikamız üretime başlar başlamaz aynı gün Karapınar GES’in kurulumuna da başladık. Karapınar GES, 1 milyar dolar yatırım ile kurulacak ve 1.000 megavat kurulu güce sahip olacak. Kullanım ömrü 30 yıl olan 3.5 milyon panelin kurulumu tamamlandığında, Karapınar GES Türkiye’nin en büyüğü olacağı gibi, Türkiye’nin uzaydan görünen ilk yapısı olacak. Şu anda Karapınar’da 40 Megavat kurulu güce ulaştık ve elektrik üretmeye de başladık. 6 yıl önce Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerji kurulu gücü 40 Megavat’tı. Karapınar’da 3 ayda 2014 rakamına ulaştık. Karapınar tamamlandığında 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak.”

‘1.5 YILDA KURDUK’

KALYON ailesinin ikinci nesil üyelerinden Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli ise, “Ülkemizin geleceğini ve refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırımı hayata geçirmek için çok emek harcadık. Zamanında ‘kurulamaz´ denilen bu fabrikayı, 1.5 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. Geleceğin güneş teknolojilerine Ar-Ge merkezimizde imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

RAKAMLARLA GÜNEŞ FABRİKASI



