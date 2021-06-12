Güneş topla Türkiye için! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Kalyon Holding’in yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik olarak gerçekleştirdiği Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralı’nın birinci fazı tamamlandı. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen yerli panellerle 271 MW kapasiteye ulaşan santral şimdiden Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralı oldu. Tamamlandığında 1000 MW kapasiteyle, Avrupa’nın en büyük, dünyanınsa en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olacak dev yatırımın ilk fazının tamamlanması nedeniyle, dün Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte üst düzey bürokratlar ve kent protokolünün katılımıyla teknik inceleme gezisi düzenlendi. Santralın Yönetim ve Veri Merkezi olarak inşa edilecek ödüllü ‘SCADA’ binasının da temeli atıldı.

YERLİLEŞTİRME ADIMI

Temeli atılan SCADA tesisinin enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına atılan en önemli adımlardan biri olacağını vurgulayan Bakan Fatih Dönmez, bu merkezin santralin yönetim ve kontrolünü sağlayacağını, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üssü olacağını belirtti. Dönmez, Karapınar GES’in kurulumunun yüzde 20 tamamlanarak elektrik üretmeye başladığının altını çizerek, şunları söyledi: “Bugüne kadar Faz-1 olarak adlandırılan 271 megavatlık kurulu gücün panel kurulumu tamamlandı. Karapınar GES’i inşallah 2022 sonunda tam kapasiteyle devreye alacağız. Avrupa’nın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası, Karapınar GES’in panel ihtiyacını yerli imkanlarla karşılıyor. Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını önleyecek tesiste, üretilen panellerin yerlilik oranı ise yüzde 70’in üzerinde. Enerji teknolojilerinde merkez ülke Türkiye diyerek attığımız adımların en güzel örneklerinden birisi olan Karapınar GES, Entegre Güneş Paneli Fabrikası ve Ar-Ge tesisiyle, yenilenebilir enerjiye yerli teknoloji ve ‘Made In Türkiye’ damgası vuruyoruz.”

ÜRETİM SEFERBERLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir bir arz dengesi sağlamak ve en önemlisi de çevreci bir yaklaşımla yenilenebilir enerjide atılım yapmaya büyük önem veriyoruz” dedi. Varank, şunları kaydetti: “Türkiye için stratejik öneme sahip enerjinin bir kısmını yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz. Küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik önemli katkılar sağlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında her alanda üretim seferberliği başlattık. Organize sanayi bölgelerimizde ve yüksek teknolojili üretim üslerimiz olan endüstri bölgelerinde Türkiye’nin yarınları için yeni tesisler, yeni yatırımlar devreye giriyor. Karapınar GES gibi mega yatırımlara her fırsatta kapı aralıyoruz. Bu tesis, muazzam güneş enerjisi santralı ve modern SCADA merkeziyle temiz enerji devrimine göz kırpıyor. Burası enerjisini güneşten, bizse enerjimizi milletimize hizmet etmekten alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımımız hız kesmiyor, koşmaya devam ediyoruz.”

HAREKETLİLİK GETİRECEK

Tesisin bölgeye hareketlilik getireceğini belirten Murat Kurum ise, “Artık tüm dünyada enerjinin büyük bir bölümü binaların yapım ve kullanımında tüketiliyor. Biz de binalarda enerji kimlik belgesini zorunlu hale getirdik. Tam 1.2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik. Yine Sıfır Atık Hareketimiz ile bugüne kadar, 356 milyon kilowat/saat enerji ürettik. 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik” dedi. Yerli otomobil çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Kurum, “Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğunu getirdik. Şehirlerimizi TOGG’a hazırlıyoruz” dedi. Kurum, “Ben bu bölgede doğmuş, büyümüş bir çiftçi çocuğuyum. Bozkırda bizi yakıp kavuran kızgın güneşin, bir gün gelip de bize gelir kapısı olacak bir yatırıma dönüşeceğini hayal bile edemezdik” dedi.



Temeli atılan yönetim binası ‘SCADA’

TOPLAM YATIRIM 1.4 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE’nin yerli ve yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir gün yaşadığına ifade eden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki, 20 milyon metrekarelik Karapınar’da 700 bin adet panelin montajı tamamlandı. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30’u tesis edildi. Böylelikle, şimdiden, santralımız Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak” dedi. Karapınar GES’in 1 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip olduğunu söyleyen Kalyoncu, “Ankara’daki fabrikamıza da 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştık, pandemi koşullarına rağmen toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırımı 2022 yılı sonuna kadar tamamlayacağız” diye konuştu. Yönetim binası Scada Merkezi tasarımının bir yarışma ile belirlendiğini söyleyen Kalyoncu, “Bu merkez, yalnızca bir yönetim binası değil Türkiye’de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olarak da hizmet verecek” dedi.

MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE

YENİLENEBİLİR enerjinin teşviki ve yaygınlaştırılması için Yeşil Tarife, YEK-G ve Vadeli Elektrik Piyasası’nın açılması gibi önemli adımların atıldığını ifade edene Bakan Fatih Dönmez, “Elektrik ihtiyacımızın önemli bir kısmını yerli kaynaklardan karşılamanın yanı sıra, elektriğin fiyatlandırılmasının yapıldığı bir enerji merkezi olmak için önemli bir adım attık. Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak” ifadelerini kullandı. Dönmez, YEKA RES-3 için de 12 Ekim’de başvuruların alınacağını belirterek, yarışmaların yılın son çeyreğinde yapılacağını ifade etti.

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