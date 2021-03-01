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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil seri üretime geçiyor

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ABD merkezli otomotiv şirketi Aptera Motors, üç tekerlekli ve güneş enerjisiyle çalışan yeni elektrikli otomobili için seri üretime geçeceğini açıkladı.

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  • Sadece güneş enerjisiyle çalışıyor Seri üretime geçilecek
  • Sadece güneş enerjisiyle çalışıyor Seri üretime geçilecek
  • Sadece güneş enerjisiyle çalışıyor Seri üretime geçilecek
  • Sadece güneş enerjisiyle çalışıyor Seri üretime geçilecek
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD’li otomotiv şirketi Aptera Motors, üç tekerli güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil için seri üretime geçtiğini açıkladı. Firma, aracın saatte 100 kilometre hıza 3,5 saniyede ulaştığını belirtti.

ABD’li otomotiv şirketi Aptera Motors, üç tekerli güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil için seri üretime geçeceğini açıkladı. Aracın 25 bin 900 dolar (190 bin TL) maliyetle üretildiği ve üzerinde bulunan 3 metrekarelik solar panellerin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan aracın saatte 100 kilometre hıza 3,5 saniyede ulaştığı ve azami hızının da saatte 180 kilometre olduğu belirtildi. Ayrıca araçta bulunan bataryanın 1609 kilometre mesafeye kadar kullanılabildiği aktarıldı.

Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobil seri üretime geçiyor

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