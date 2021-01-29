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HaberlerEkonomi HaberleriGüneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 29.01.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek

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Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
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Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan; yeri, gücü ve kapasitesi ilanda belirtilen 'Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle kiralanması işi kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhale 09/02/2021 Salı günü saat: 10:00'da Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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