Günde 5 bin test yapılabilen kabin üretti

Bunu da Vefa Projesi olarak adlandıran NURUS, ürettiği test kabinlerini de bağışladı. Kabinler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hizmete dahil edildi. Test kabinlerinden 9’u Ankara’daki hastanelere yerleştirildi. İlk kabin, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi girişine monte edildi. Toplam 10 test kabini üretildi. Nurus Design Lab Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, “Türkiye’de günde ortalama 40 bin civarında test yapıldığı düşünülürse toplam testin yüzde 10’u bu kabinlerle karşılanmış olacak. Özel Test Kabinleri ile sağlık personeli ile test yaptırmaya gelen kişilerin sağlığı, pozitif ve negatif basınçlandırılmış hepa filtrelerle donatılmış kabinlerde biyogüvenlik 3 seviyeli bir çalışma ortamı ile korunuyor. Sağlık çalışanı ile teste giren kişi hiçbir şekilde birbirine temas etmiyor. Test kabininde, birbirinden ayrı iki koruyucu alan, HEPA filtre entegrasyonuyla oluşturulan pozitif ve negatif basınçlı hava alanları dezenfekte yüzeyler ve izolasyon eldivenlerinden daha fazlası bulunuyor. Nurus laboratuvar ve Ar-Ge merkezimizde geliştirerek ürettik. NURUS kabininin tüm üretim verilerini dünya ile ‘açık kaynak’ olarak paylaştık” dedi.