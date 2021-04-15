Gümüşe yatırım yapanları 2021'de neler bekliyor? 5 SORU 5 YANIT

İnsanlar için altın, hiçbir zaman modası geçmeyen ve her dönem ilgi gören yatırım aracı. Ama artık altın dışında popüler bir maden daha var; gümüş… Yatırım konusunda tecrübeli olmayanlar önceden daha çok takı olarak satın alıyorlardı. Şimdilerde tıpkı altın gibi değerli bir yatırım aracı olarak görülüyor ve takip ediliyor. Hatta uzun süredir birçok banka müşterilerine gram gümüş alma imkanı bile sunuyor.

Gümüş, pandemi dönemiyle birlikte çok iyi bir ivme yakaladı. Başlarda değer kaybı yaşasa da daha sonra diğer değerli madenler gibi sert bir şekilde yükselişe geçti ve yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. Şu sıralar gram gümüş 6 liranın üzerinde, ons gümüş ise 24-25 dolar bandında hareket ediyor.



Peki 2021’de gümüşün daha da popüler olacağına dair görüşler vardı. Bu durum hala geçerli mi? Uzun vadede gümüşe yatırım yapmak riskli mi?

Gedik Yatırım yatırım danışmanı Eda Karadağ ve stratejist Rıdvan Baştürk hurriyet.com.tr’ye önemli bilgiler verdi.

2021 yılı içinde gümüşün yatırım araçları arasındaki popülaritesini sürdüreceği öngörüleri vardı. Sizce, gümüşe olan ilgi bu şekilde mi ilerliyor? Altınla da karşılaştırırsak, beklentiniz ne yönde?



Rıdvan Baştürk: Burada altın ve gümüş rasyosu (oran ve gelir) takip edilmelidir. 2017 yılında 70 seviyelerinde olan bu korelasyon 2020 yılının ilk çeyreğinde 112’lere kadar çıktı. Ardından altının, gümüşe göre pahalı olduğu algısıyla birlikte bu sefer yılın geri kalanında gümüş talebinin arttığını gözlemledik. Son 10 yıllık ortalamaya baktığımızda altın/gümüş rasyosunun ortalama olarak 70 civarında seyrettiğini görmekteyiz. Mevcut durumda bu rasyo 10 yıllık ortalamaya yakın seyrediyor. Tarihsel gözle baktığımızda, artık gümüşün altına göre pozitif ayrışma sürecinin azalacağını söyleyebiliriz.









Esra Karadağ: 2021 yılında gümüşün popülaritesini sürdüreceği öngörüleri biraz törpülenmiş durumda. Dünya salgınla mücadeleye devam ediyor. Öncelik sağlık ve sonrasında ekonomilerin toparlanması olduğu için bazı planlar askıya alınmış durumda. ABD’ye baktığımız zaman, aşılama konusunda oldukça iyi hedeflerle ilerliyorlar ve Biden hükümeti göreve geldiğinden bu yana aşılama hedefini yükseltirken, ekonominin canlanması adına harcama paketleri açıklanıyor.



En son açıklanan 2,25 trilyon dolarlık alt yapı paketi, emtiaya daha fazla ihtiyaç duyulmasını gerektiriyor. Yenilebilir enerji konusunda Biden’ın seçim döneminde vaatleri vardı, yeni paketin bu konu üzerine daha fazla yoğunlaşma ihtimalini gündeme getirmesi, gümüş ve diğer endüstriyel metaller açısından talebin canlanabileceğini gözler önüne seriyor. Ancak bu durum yine de yılın sonuna kadar gümüşün, altının tahtını ele geçirebilir cevabını pek netleştiremediğini düşünüyorum.

Gram gümüş 2020 Mart ayında 2,5 lira seviyesinin altını görürken; 2020 Kasım ayında 7,13 liranın üzerine yükselmişti. 2021 yılında da hareketliliğini sürdürüyor. Şu sıralar 6,50 lira seviyesinin üstünde... Bundan sonraki 4-5 aylık süreçte nasıl bir eğilim bekliyorsunuz?

Esra Karadağ: Gram gümüş için önemli destek alanları 6,30-6,40 lira bölgesi olarak izlenebilir. Bu desteklerin altında kapanışlarda satışların devamı durumunda 6,00 lira seviyesi ön plana çıkabilir. Ana resimde zaten 6,00 lira üzerinde kaldığı takdirde çok güçlü satışların oluşmasını beklemem.





Yeniden 7,00 lira için ilk etapta 6,64 lira direnci ve ardından 6,80 lira direnci karşımıza çıkıyor. Bu dirençlerin üzerinde günlük kapanışlarda 7,00 lira seviyesine doğru temkinli bir yükseliş görülebilir. Ancak kısa vade için gram gümüşte 7,00 lira üzerinde güçlü bir alan oluşturabilecek teknik bir oluşum izlenmiyor.

Ons gümüş fiyatları, geçtiğimiz bir ay içerisinde 23-26 dolar aralığında hareket ediyor. Ons gümüşte nasıl bir eğilim bekliyorsunuz?



Rıdvan Baştürk: ABD ekonomisi beklenenden güçlü bir performans sergiliyor. Mart ayındaki FED toplantısında yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda, FED üyelerinin güçlenme beklentilerini görmüştük. Büyüme ve enflasyon yukarı revize edilirken, işsizlik oranı ise aşağı revize edilmişti. Son dönemde gelen özellikle tarım dışı istihdam ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi gibi veriler ise oldukça güçlü açıklandı.



Asıl önemli nokta ise mart ayındaki projeksiyonlarda 2022 yılında faiz artırımı bekleyen üye sayısının 1’den 4’e çıktığını gördük. Veriler güçlü gelmeye devam ettiği sürece bu beklentiler de artacaktır. Bunun ons gümüş üzerindeki etkisi ise negatif olacaktır. Bu nedenle tepki yükselişleri olsa da kısa ve orta vadede gümüş için negatif bir senaryo olacağını düşünüyorum.

2021 yılını baz aldığımızda uzun vadede gümüşe yatırım yapmak riskli mi?

Esra Karadağ: Uzun vade için gümüşe yatırım yapılabilir düşüncesindeyim. Biden’ın yenilebilir enerji konusundaki adımları ve bunun dünya geneline yayılması, ilerleyen dönemde gümüş başta olmak üzere birçok endüstriyel metaller açısından talebi canlandıracak bir gelişme. Altın ve gümüş, emtia grubu olmasına rağmen işlevleri farklı. Mesela yeşil enerji gündemde olmasa gümüş için bu kadar talebi güçlendirebilecek bir yorum yapmak zor olabilirdi. Dolayısıyla kısa vade için her ikisinde temkinli olunmasını düşünüyorum.



Rıdvan Baştürk: Zaten piyasalara kısa vadede bakmak her zaman yanıltıcı olacaktır. Çünkü hem yurtiçi hem de yurtdışı gündemler çok hızlı değişebiliyor. Burada orta-uzun vadeli bir strateji çizmek gerekiyor. Bu kapsamda ons gümüş yerine, gram gümüşün bu vadede daha yüksek bir getiri sunabileceği kanısındayım.

1000 gram altın ile şu an ev ya da araba almak mümkün. Peki ilerleyen süreçte 1000 gram gümüşle ev ya da araba alınacak günler gelir mi? Gümüş çok uzun vadede bu derece bir seviyeye gelebilir mi?



Esra Karadağ: Son beş yıla baktığımda, 2016 yılında gram altında en düşük seviye 100 lirayken 2021 yılında 475 lira seviyesine kadar yükseldi. 2020 yılında ise 540 lira ile rekor seviyesini test etti. Gram gümüş aynı dönemlerde yani 2016 yılında 1,30 lirayı gördü, 2021 yılında ise 7,13 lira ile rekorunu kaydetti. Gram gümüşte 7,00 liranın altında seyirler izleniyor.



Gram gümüş için daha zamanın olduğunu gözlemliyorum. Son beş yıldaki fiyat hareketine bakıldığında, bu ivmesine güç katması adına ons gümüşteki performans biraz daha önemli olabilir. Türk Lirası’ndaki oynaklık zaman zaman ani hareketlere neden olabiliyor ancak gram gümüşün net bir yön çizmesini destekleyemiyor. Dolayısıyla ons gümüş biraz daha kritik bir öneme sahip.

Rıdvan Baştürk: Gümüşün, altının yerine geçecek bir durumu olamaz. Gerçek hayatta bunun bir karşılığı yok. Ne sanayide, ne de bireysel ve kurumsal talebi düşündüğümüzde... 1000 gram altın ile ev ya da araba alınmasının en büyük sebebi liradaki zayıflık maalesef.



Bundan 5-6 yıl önce 100 liranın altında seyreden gram altındaki yükseliş dolar kuru ile yüksek bir korelasyon içerisinde. Türk Lirası’nın değerini koruduğumuz sürece böyle bir durumdan bahsetmek zor olacaktır. Fakat Türk Lirası’nı koruyamazsak hem gram altın hem de gram gümüşte, uzun vadede yukarı yönde hareket potansiyeli sürekli olarak masada duracaktır.

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