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Gümüş fiyatlarında hızlı artış

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#Gümüş#ABD Merkez Bankası#Fed
Gümüş fiyatlarında hızlı artış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 07:00

Gümüş fiyatı geçen hafta yüzde 2.4 yükselişle ons başına 30.437 doları aşarak 11 yılı aşan dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

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Böylece gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 28 artış göstererek altındaki yükselişi geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.
Bir diğer önemli emtia olan altın ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yönünün yukarıya çevirdi. Altın piyasaların son haftalarda faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini artırmasıyla art arda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor. Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2 bin 405 doları gördü. ABD doları ise enflasyonun gerilemesi ve Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisiyle nisan ayında değer kaybetti. Dolardaki zayıflama, hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere taşıdı.

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#Gümüş#ABD Merkez Bankası#Fed

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