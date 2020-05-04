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Ekonomi
Haber Giriş: 04.05.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş alış, satış fiyatlarında son durum

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Gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş alış, satış fiyatlarında son durum
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Ülkemizde altın piyasası kadar merak edilen bir diğer değerli madende gümüş. Gümüş fiyatlarındaki son iniş, çıkışın ardından gümüş piyasasındaki son durum merak ediliyor. Peki gümüş fiyatlarındaki son değer nedir? İşte 4 mayıs gümüş fiyatlarındaki son değerler..

Gümüşün alış fiyatı bugün 3.35 civarında seyrederken son bir ayın en düşük değerini gösterdi. Gümüş gram fiyatı 3.36 - 3.38 civarında satış fiyatı ile bugün piyasada işlem gördü.

 

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