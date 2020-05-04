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Gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş alış, satış fiyatlarında son durum
Ülkemizde altın piyasası kadar merak edilen bir diğer değerli madende gümüş. Gümüş fiyatlarındaki son iniş, çıkışın ardından gümüş piyasasındaki son durum merak ediliyor. Peki gümüş fiyatlarındaki son değer nedir? İşte 4 mayıs gümüş fiyatlarındaki son değerler..
Gümüşün alış fiyatı bugün 3.35 civarında seyrederken son bir ayın en düşük değerini gösterdi. Gümüş gram fiyatı 3.36 - 3.38 civarında satış fiyatı ile bugün piyasada işlem gördü.
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