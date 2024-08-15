Gümrüklerde kaçakçılığa karşı teknolojik kalkan güçlendiriliyor

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AA muhabirinin, Bakanlık tarafından hazırlanan "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik faaliyetlerin etkin şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadele edilebilmesi amacıyla kara, hava, deniz ve demir yolu gümrük kapılarında ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve malzemelerin temin edilmesini planlıyor.



Bu kapsamda yılın ilk yarısında kara sınır kapıları ile hava ve​​​​​​​ deniz limanlarında teknik cihaz kapasitesinin artırılması, göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele için 5 karbondioksit ölçüm cihazı (CO2) temin edilerek, ihtiyaç duyan gümrük idarelerine tahsis edildi.



Kara yolu ile uluslararası eşya taşıyan araçların Türkiye'de seyrettikleri ve bulundukları süre boyunca elektronik sistem üzerinden izlenmesi, böylelikle başta göçmen kaçakçılığı olmak üzere, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, eşyanın değiştirilmesi gibi olayların önlenmesi amacıyla geliştirilen Gümrüklü Eşya ve Nesne Takip Sistemi (GENTSİS), 425 cihazla gümrük sahalarında kullanılmaya başlandı.



Deniz yoluyla gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadele kapasitesini geliştirmek için ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ticaret Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında 9 motorbotun üretilmesi kararlaştırıldı.



Çalışmayla bugüne kadar ARES Tersanecilik AŞ tarafından 8 motorbotun üretimi gerçekleşerek, Bakanlığın kullanımına sunuldu.



30 BİN UYUŞTURUCU TEST KİTİ GÜMRÜK İDARELERİNE DAĞITILACAK



Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelesine yıl sonuna kadar teknik cihaz, araç ve gereç sayılarını artırarak, kesintisiz devam edecek.



Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Limanı'nda kullanılmak üzere 1 mobil x-ray araç ve konteyner tarama sisteminin, yolcu kontrollerinde kullanılmak içinse 2 bagaj x-ray sisteminin sahaya hibe edilmesi planlanıyor.



Uyuşturucu maddelerin tanı ve tespitlerinde kullanılan 30 bin test kitinin ihale süreci ise tamamlandı. Söz konusu kitlerin temininden sonra Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine dağıtımının yapılması öngörülüyor.



Türkiye'nin ilk x-ray tarama sistemlerini üretmek için başlatılan Milli Tarama Sistemleri Projesi (MİLTAR)-II kapsamında temin edilen 5 yarı sabit sistem geçen yılın sonunda Şırnak'taki Habur, Edirne'deki Kapıkule ve Kilis'teki Öncüpınar gümrük sahalarına kuruldu.



Kalan 2 yarı sabit sistemin ise Mersin Limanı ile Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na yıl sonuna kadar tahsisi hedefleniyor.



Proje kapsamında x-ray taramasında kullanılmak üzere üretimi devam eden mobil sistemin Ağrı'daki Gürbulak, hayalet sistem olarak adlandırılan "backscatter"ın ise Habur Gümrük Kapısı'na kurulumunun bu yıl yapılması planlanıyor.