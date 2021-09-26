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Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

#Ticaret Bakanlığı#Kaçakçılık#Gümrük Muhafaza
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. En fazla olay, 764 ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görüldü.

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AA- Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın 8 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, yaklaşık 5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu. Söz konusu dönemde yapılan operasyonlarda, 2 bin 567 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı.

Ekiplerce ocakta 261 milyon 847 bin 653 lira, şubatta 686 milyon 419 bin 489 lira, martta 595 milyon 844 bin 385 lira, nisanda 380 milyon 879 bin 27 lira, mayısta 533 milyon 699 bin 852 lira, haziranda 1 milyar 591 milyon 412 bin 773 lira, temmuzda 538 milyon 634 bin 356 lira ve ağustosta 374 milyon 195 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Böylece ekipler toplam 4 milyar 962 milyon 932 bin 775 liralık kaçakçılığa geçit vermedi.

825 ARACA EL KONULDU

Bu dönemde gümrüklerde, tütün ve tütün mamulleri, elektronik eşya, kozmetik malzemesi, süs eşyası, uyuşturucu madde, ilaç ile canlı hayvanı yasa dışı yollarla üreten ya da ülkeye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 825 araca el konuldu.

Operasyonlar Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi.

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Gümrükler arasında en fazla olay, 764 ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görüldü. Bu olaylarda, 910 milyon 565 bin 56 liralık kaçakçılık engellendi.

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#Ticaret Bakanlığı#Kaçakçılık#Gümrük Muhafaza