‘Gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi için çalışacağız’

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Bakan Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı: “Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Ayrıca, taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak önlemler hakkında istişarelerde bulunduk. Bakanlık olarak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”