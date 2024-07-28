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‘Gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi için çalışacağız’

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#Ömer Bolat#Gümrük İşlemleri#Nakliye Sektörü
‘Gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi için çalışacağız’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, “Nakliye sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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Bakan Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı: “Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Ayrıca, taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak önlemler hakkında istişarelerde bulunduk. Bakanlık olarak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

 

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#Ömer Bolat#Gümrük İşlemleri#Nakliye Sektörü

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