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Gümrük Birliği’nde ‘Yeşil’ revizyon şart

#Rifat Hisarcıklıoğlu#Gümrük Birliği#Yeşil Revizyon
Gümrük Birliği’nde ‘Yeşil’ revizyon şart

TOBB Başkanı ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeşil Mutabakat döneminde Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu şu an çok ihtiyacımız olan ve ilişkileri güçlendirecek bir adım olarak görüyoruz. Çünkü Yeşil Mutabakat süreci, Gümrük Birliği modernizasyonu gündemini kökten değiştirecek bir yapıdadır” diye konuştu.

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Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 40. Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu KİK’in Türkiye kanadının, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri, Türkiye’nin ekonomik, iş, sosyal ve insani yaşamının dönüşümü için bir yol haritası ve reçete olarak gördüğünü vurguladı.​ Hisarcıklıoğlu konuşmasında, “1995 yılından bu yana, Türkiye-AB KİK, iyi günde ve zor günlerde bir araya gelmeyi başarmıştır. Bugün de Türkiye ile AB arasındaki diyaloğa desteğimizi göstermek için bir kez daha bir aradadır. Gümrük Birliği, Türkiye ekonomisinin dönüşümünde en önemli araç olmuştur. Katılım müzakereleri bunu daha da genişlemiştir. Katılım müzakerelerinin olumlu etkisini birçok alanda hepimiz hissettik. Hem AB hem de Türkiye için ortak bir gelecek düşünmemizi sağlayan bir gündemimiz vardı. Ancak son yıllarda ne yazık ki Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler durgunlaşmaya başladı. Öte yandan hepimiz biliyoruz ki birbirimize ihtiyacımız var. Mevcut durumu bu haliyle sürdürmemiz mümkün değil” dedi.

Gümrük Birliği’nde ‘Yeşil’ revizyon şart

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KÖKTEN DEĞİŞİM

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bana göre, Başkan Ursula von der Leyen tarafından sunulan ‘Yeşil Mutabakat’ olumlu gündemin bir anahtarı olarak düşünülmelidir. Yeşil Mutabakat döneminde Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu şu an çok ihtiyacımız olan ve ilişkileri güçlendirecek bir adım olarak görüyoruz. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı. Bu, hem Türkiye’deki hem de AB’deki iş dünyalarına da yardımcı olacaktır. Çünkü Yeşil Mutabakat süreci, Gümrük Birliği modernizasyonu gündemini kökten değiştirecek bir yapıdadır. Buna ek olarak, AB-KİK olarak afet yönetimini yakın işbirliği alanı olarak kabul ediyoruz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine tanık olmaya başladık. Bu yaz çıkan orman yangınları Türkiye, Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkelerini çok kötü etkiledi. Türkiye, Almanya ve diğer AB üye ülkelerindeki seller de ortak endişe kaynağıydı. Deprem hem Türkiye hem de Yunanistan’ın ortak meselesi oldu. Bu da her iki ülke halkı arasında ortak bir dayanışmaya da yol açtı.”

40’INCI TOPLANTI İZMİR’DE YAPILDI

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TÜRKİYE-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 40. Toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun moderatörlüğündeki toplantıya; T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Üyesi, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Peter Clever, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Dimitris Dimitriadis katıldı. Avrupa Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski ise video konferans yoluyla toplantıya iştirak etti.

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#Rifat Hisarcıklıoğlu#Gümrük Birliği#Yeşil Revizyon

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