‘Gümrük birliği için çok çaba sarf ettik’

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Özel Meclis Toplantısı’nda konuştu. İhracat ve büyüme rakamlarına dikkati çeken Bakan Muş, ekonomik toparlanmanın çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, dünyada toparlanmayı en hızlı tamamlayan ülkeler arasında ilk ya da ikinci sırada olunduğunu kaydetti. Türkiye’nin ihracatının yarıya yakınının AB ülkelerine yapıldığına işaret eden Muş, bu yıl karşılıklı ticaret hacminin 170 milyar dolara ulaşacağını, 200 milyar dolar hedefine ilerlediklerini kaydetti.

BİREBİR GÖRÜŞTÜK

AB’ye üyelik ve gümrük birliğinin güncellenmesi süreçlerine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Muş, “Avrupa ile ne yapmak istiyoruz ? Açık, net, samimi bir şekilde ifade edeyim; Biz Avrupa Birliği’ne tam üye olmak istiyoruz. Bunun için Türkiye çok çaba sarf etti. Bizim iktidarlarımız sürecinde müzakerelere başladı. Bunun tamamlamak istiyoruz” diye konuştu. AB üyelik çalışmalarında bazen arzu etmedikleri, istemedikleri durumlarla karşılaştıklarını, daha şeffaf ve adil olunması gerektiğini, AB’den Türkiye’nin çabalarına karşılık beklediklerini vurgulayan Muş, şöyle konuştu: “Gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili çok çaba sarf ettik. Bakan olarak göreve atandıktan sonra da birebir görüştük. Konseyden önce bu müzakerenin başlaması için çaba sarf ettik. Fakat arzu ettiğimiz, istediğimiz müzakereler, gümrük birliğinin güncellenmesiyle alakalı süreç maalesef başlatılmadı. Refah sadece Türkiye’de artmayacak Avrupa’da da artacak. Ekonomik ilişkiler bazı politik meselelere kurban ediliyor. Biz bunu istemiyoruz.”





TANSU HANIM’DAN TEBRİK TELEFONU

CARİ açığın Türkiye ekonomisi için çok can yakan bir problem olduğunu, bu konuda gelinen seviyenin önemli olduğunu aktaran Bakan Muş, şunları kaydetti: “İhracat rakamlarını açıklayınca eski başbakanlarımızdan Tansu Hanım aradı, rakamları dinledi, tebrik etti. Çok duygulu bir konuşma yaptı benimle. ‘Yahu’ dedi ‘2 milyar dolardan geldiniz buraya’. Çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. Buralardan geldik ve şimdi fazla vermeye başlayacağız. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız. Türkiye fazla veren bir ülke olacak. Türkiye bu cari açık meselesini gündemden çıkaracak.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın