Gulf Sigorta, tamire gönderilen telefonları nasıl dezenfekte ediyor?

Gün içerisinde onlarca kez temas ettiğimiz, elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının virüs ve bakterilerin yayılmasında b

ir hayli etkili olduklarına yönelik birçok araştırma yayınlandı. Toplum sağlığı uzmanları tarafından yapılan uyarılar da bizlerin bu konuda daha hassas davranmasına sebep oluyor. Tüketiciler cep telefonları kullanımında temizliğe dikkat ediyor. Diğer taraftan servise onarım için gönderdikleri cep telefonlarının dezenfeksiyonu ile ilgili kaygıları eskiye nazaran daha da fazla.

Cep telefonu sigortaları sunan Gulf Sigorta, dünyada salgının gelişme evrelerini yakından takip ederek salgın nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla henüz Türkiye’de Koronavirüs vakası görülmeden önce onarımı sağlanan cep telefonlarına yönelik yeni bir uygulama başlattı.



9 Mart 2020 tarihinden itibaren sigorta kapsamında servislere onarıma gelen hasarlı telefonların öncelikle onarımı sağlanıyor. Detaylı testleri tamamlanan cep telefonu anti-bakteriyel solüsyon sürüldükten sonra mikro fiber bezle siliniyor. Sonrasında virüs, bakteri ve mantarlara karşı oldukça etkili UVC sterilizasyonu yapılıyor. Onarımı sağlanarak, dezenfekte edilen cep telefonu, sigortalıya ulaşana kadar herhangi bir temasın oluşmaması amacıyla özel paketlenerek bilgilendirici broşürle birlikte müşteriye gönderiliyor.





Bu hizmeti ilk kez sunan Gulf Sigorta, virüs ve bakteri tehditlerine karşı Cep Telefonu kullanıcılarına bilgilendirmelerde de bulunuyor:

Virüs ve bakteriler cep telefonlarında saatlerde canlı kalabiliyor.

Elimizle birlikte yüzümüze en fazla yaklaşan cihazlar cep telefonları.

Okulda, işte, restoranda telefonları farkında olmadan masaya bırakıyoruz. Ortak alanlarda cep telefonlarının masa vb. yüzeylere bırakılması virüslerin yayılmasına katkı sağladığından yüksek risk oluşturuyor. Bu sebeple telefonların cebimizde muhafaza edilmesi önem taşıyor.

Telefonlar temizlenirken sıvı temasından kaçınılmalı ve uygun anti-bakteriyel solüsyon kullanılmalı.

Anti-bakteriyel solüsyon ile birlikte UV-C Işık sterilizasyonu önem taşıyor. Dezenfektan olarak yararlanılan bu özel ışık bakterilerin, virüslerin, küf ve mantar sporlarının DNA yapısını bozarak onları derhal etkisiz hale getiriyor. İlandır...

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