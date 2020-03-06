Güler Sabancı'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurgulayan Güler Sabancı, “Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır. Türkiye’de yüzde 34'lük iş gücüne katılım oranı, kadınların hak ettikleri seviyede değil. Kadınların iş gücüne katılımının önündeki engelleri kaldırmalıyız. Kadınlar iş dünyasında kalıplaşmış iş tanımlarının dışında da yer almalı. Günümüzde kadın çalışanların hala belirli iş kollarıyla sınırlandırıldığını görüyoruz. Oysa her çocuk eşit doğuyor ve özünde kendi ilgi alanı ve yeteneği doğrultusunda cinsiyetinden bağımsız olarak her işi yapabilme potansiyeline sahip olarak dünyaya geliyor. Kız çocuklarını eğitimde ve iş hayatında belirli kalıplara yönlendiren de maalesef ön yargılar oluyor. Oysa biliyoruz ki, erkek işi kadın işi yoktur. Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuzdan bu yana ekmeğini taştan çıkaran tüm kadınların yanındayız” dedi.

Sabancı Vakfı’nın kadınlara ve kız çocuklarına fırsat eşitliği yaratmak için pek çok projeyi desteklediklerini vurgulayan Sabancı, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) Türkiye Komitesi raporuna da değinerek, “Türkiye’de yapılan araştırmalarda iş gücünden uzak kalma nedenlerine baktığımızda, kadınların yüzde 55’i ev ve aile yükümlülüklerini işaret ediyor. Daha genç nüfusa baktığımızda ise maalesef çok daha üzücü bir tablo görüyoruz. Türkiye’de 20 ile 24 yaş arasındaki genç kadınların yüzde 45’i ne eğitimde ne iş hayatında varlar. Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik potansiyelini gerçekleştirmesi için bu durumun değişmesi şart. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede kamu, özel sektör ve sivil toplum da dahil olmak üzere tüm paydaşlar birlikte çalışmalı, kadının güçlenmesi hepimizin en önemli meselesi olarak ele alınmalıdır” dedi.

SABANCI VAKFI DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VİDEOSU YAYINLADI



Sabancı Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir video yayınladı. Videoda, Vakfın Hibe Programları bünyesinde desteklediği Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında Eskişehir’de manyezit madeninde çalışan kadınlara yer verildi. Kadınların toplumda var olan “kadın işi”, “erkek işi” ön yargılarının aksine her işi layıkıyla yapacağını vurgulayan madenci kadınlar, videoda “Madende çalıştığımızı utanarak söylediğimiz olmuyor, gurur duyarak söylüyoruz. Burası göründüğü gibi basit bir yer değil, soğuğu var, ayazı var, tozu var. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Biz güçlü kadınlarız, çalışan kadınlarız, ayaklarımızın üstünde duran kadınlarız. Evde de burada da her zaman güçlüyüz” diyor.

SABANCI VAKFI’NIN KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI



46 yıldır kadınların eğitime, istihdama ve toplumsal yaşama katılımı gibi her alanda haklarına erişebilmeleri için sivil toplum kuruluşlarının projelerini destekleyen ve iş birlikleri gerçekleştiren Sabancı Vakfı, OECD’nin yayınladığı rapora göre, çalışmalarıyla dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer alıyor.

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta ve zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projelerine destek veriyor. Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla sürdürdüğü “Mor Sertifika Programı” ile de eğitim ortamında toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sabancı Vakfı’nın bugüne kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik diğer çalışmaları arasında kızların eğitime erişimine katkıda bulunmak için 17 ilde inşa edilen 19 öğrenci yurdu, kadının toplumsal yaşam içindeki rolünü güçlendirmek amacıyla yürütülen “Birleşmiş Milletler Ortak Programı” ve 70 ülkeden 450’den fazla kurumun üye olduğu “Girls Not Brides” platformu üyelikleri bulunuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Nevşehir’de “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi” ve özel sektörün aile içi şiddetle mücadelede aktif rol alan ve somut çözüm önerileri sunan bir paydaş olmasına öncülük eden “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projelerini yürütüyor.