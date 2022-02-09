Güle alternatif hediye; lavanta

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Tüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacakTüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacak#Polis
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
Vize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbulda yakalandıVize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı#Dolandırıcılık
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLEREkonomi Haberleri

Güle alternatif hediye; lavanta

#Gül#Lavanta#14 Şubat Sevgililer Günü
Güle alternatif hediye; lavanta

Sevgililer Günü öncesi gül fiyatlarındaki artış çiçekçileri kuru bitkilere yöneltti. Bütçeye uygun hediye almak isteyenler için lavanta bir seçenek oldu. 15 liradan satılan bir demet lavantanın bu 14 Şubat'ta güle alternatif olarak ilgi görmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kala çiçekçilerde son hazırlıklar devam ediyor. Çiçekçiler gül fiyatlarındaki artış nedeniyle kuru bitkilere yöneldi. Bir adet gülün fiyatı 30 TL olurken, lavantanın demeti ise 15 TL’den satılıyor.

LAVANTA HEM YERLİ HEM UZUN ÖMÜRLÜ”

Sevgililer günü öncesi hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden çiçekçi Senem Nur Yağar, “Ne kadar bir satış olur veya ne kadar yoğunluk olur kestiremiyoruz çünkü çiçek fiyatları çok yükselmiş durumda. Gül, papatya gibi çiçekler ithal geldiği için çok pahalılar. Şuanda en ucuz olarak kuru bitkileri önerebilirim. Kuru bitkiler ile yaptığımız aranjmanlar daha uygun oluyor. Gülün tanesi 30-40 liradan satılırken kuru bitki aranjmanları ise 80 lira gibi bir fiyatla satılıyor. Kuru bitki olarak lavantayı örnek verebilirim. Lavantalar Isparta’da üretiliyor. Hem yerli üretim hem de çok güzel kokuları oluyor ve uzun ömürleri oluyor. Lavantaların demeti ise 15 liradan başlıyor” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!Haberi Görüntüle

“FİYAT ARTIŞLARINDAN KAYNAKLI DEKORATİF ÜRÜNLER VE KURU BİTKİLERE TALEP OLUYOR”

Konuşmasına devam eden Yağar, “Gül tarzı bitkilerin fiyatları arttıkça insanlar artık dekoratif ürünlere ve kuru bitkilere yönelmeye başladı. Bu tarz bitkiler hem daha ucuz oluyor hem de daha gösterişli ve büyük bir demet oluyor. Bunun yanı sıra canlı gül yerine solmayan gül daha fazla satıyoruz. Canlı bir gülün fiyatı yüksek ve 3 günlük bir ömrü varken solmayan güller ise 100 liradan başlıyor ve 2 yıl ömrü oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Gözden Kaçmasın

Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formülHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gül#Lavanta#14 Şubat Sevgililer Günü

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları