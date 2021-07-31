Gül ürünlerini dünya pazarlarına taşıyor

Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, Anadolu’nun Göller Yöresinde ve Isparta’da üretilen gül ürünlerini, 60 yılı aşkın bir süredir dünyadaki parfüm ve esans endüstrisinde önde gelen ülkeleri Almanya, Fransa, Çin ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor. Parfüm ve esans endüstrisinin vazgeçilmez ham maddesi olarak değerlendirilen endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10 milyon Euro’luk ihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3’te 1’ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi) gül yağı ihracatının yüzde 75’ini hava kargo ile gerçekleştiriyor.

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, “Misyonumuz; milli bir kalkınma hamlesinin parçası olarak bölgemizde gül üretiminin geliştirilmesi, lojistik, sanayii altyapısının oluşturulması ve uluslararası pazara sunulmasını sağlamaktır. Şu anda bunu gül yağı, gül konkreti, gül suyu ve kozmetik ürünler üreterek gerçekleştiriyoruz. Kalitesi, uzun raf ömrü, parfüm ve esans endüstrisinin kullanım alanındaki geniş yelpazesiyle öne çıkan bu ürünler bizim topraklarımızda yetişiyor. Dünyadaki parfüm ve kozmetik sektörünün olmazsa olmazı gül ürünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. Turkish Cargo’nun hızı ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor’’ diye konuştu.

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