‘Güçlenerek yola devam edeceğiz’

Pekcan, “Pandemi sonrasında oluşacak yeni düzende de küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. OECD verilerine göre de Türkiye, OECD ülkeleri arasında Çin ve Güney Kore'den sonra 2020'de pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir” diye konuştu. Bakan Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldığı SAHA EXPO Sanal Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, savunma sanayisi sektörünün, güvenlik güçlerinin sahadaki ve ülkenin başarılarına teknolojik gelişmişliğiyle güçlü bir katkı sağladığını söyledi.

40 ÜLKEDE SANAL FUAR

Pekcan, dünyanın ilk üç boyutlu sanal savunma sanayi fuarı olan SAHA EXPO'nun yerli yazılımla gerçekleştirilmesinin başlı başına bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, sanal tarım makinaları fuarının da yine yerli yazılımla ve Bakanlık desteğiyle organize edildiğini hatırlattı. Sanal ticaret heyetlerine ilişkin bilgileri de paylaşan Pekcan, “Mayıs ayından bu yana, 40 farklı ülkeyle katılan 546 firmamızı, 1548 yabancı firma ile buluşturduk ve 5 bin 200'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik” diye konuştu.



SALGINA RAĞMEN ARTIŞ

Savunma sanayisinin geçen yıl 2.4 milyar dolarlık ihracat yaptığını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti: “Bu sene, ilk 10 ay itibarıyla 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre, pandemi koşullarına rağmen yüzde 10.4 artış gerçekleştirmiştir. Sektörün kilogram başına ihracatı 2018 yılında 45.5 dolar iken, 2019 yılında 61.9 dolara yükselmiştir. Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar savunma sanayi üretimimizin ulaştığı pazarlar her geçen gün çeşitlenmekte pazar payımız ve ürün çeşitliliğimiz her geçen gün derinleşmektedir.”