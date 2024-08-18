Güçlenen Türkiye Afrika'daki nüfuzunu arttırıyor

Haberin Devamı

Somali Petrol Bakanlığı Direktörü Mohamed Hashi tarafından doğrulanan bilgiye göre, Türkiye, 86 metre uzunluğundaki araştırma gemisi Oruç Reis'i önümüzdeki ay Somali'ye ait açık deniz petrol bloklarını keşfetmeye göndereceği bildirildi.

Bu hamlenin, Türkiye'nin ham petrol arzını çeşitlendirmeye yardımcı olabileceğini ifade eden Bloomberg, "Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunu genişletmek ve enerji güvenliğini güçlendirmek istediği" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin uluslararası anlamda nüfuzunu artırdığını ifade eden Bloomberg, "kıtanın maden zenginliğini ve yeni bir ekonomik büyüme dalgasını tetikleyebilecek dikkat çeken bir odaklanma" yorumunda bulundu.

Libya'daki Sadeq Enstitüsü düşünce kuruluşunun Ankara merkezli araştırma görevlisi Batu Coşkun, "Afrika Türkiye için ilginç çünkü yeni keşfettiği tüm aktivist dış politika araçlarını ve hedeflerini deneyebileceği bir nokta. Bir yandan yardım, eğitim ve Türkçe dil merkezleri gibi yumuşak güç. Diğer yandan da ticari ve ekonomik ilişkiler" dedi.

Haberin Devamı

SOMALİ'YE DESTEK

Haberde, Somali açıklarında yaşanan korsanlık faaliyetlerini ve El-Şebab'ın terör faaliyetlerini önlemek amacıyla TBMM'nin Somali'ye donanma desteği gönderme önerisini onayladığı ve TB2 insansız hava araçlarının Somali'ye tedarik edildiği bilgisi yer aldı. Modern Türk okullarının Somalili gençlere eğitim imkanı sunduğunu ifade eden Bloomberg, "Türkiye, 2011'den bu yana Somali'ye destek vererek eğitim, yardım ve ticaret alanındaki bağlarını güçlendirdi" dedi.



Uluslararası Kriz Grubu'nun Doğu Afrika kıdemli analisti Omar Mahmood, “Somali ile ilişkiler, Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde diplomatik, ticari ve güvenlik bağlarını derinleştirme stratejisi için hem bir deneme hem de bir mihenk taşı işlevi gördü” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE'DEN YARDIM 1 MİLYAR DOLARI AŞTI



Dışişleri Bakanlığı'nın verilerinin aktarıldığı haberde, "Türkiye'nin son on yılda yapılan yardım 1 milyar doları aştı ve ilaçtan giyime kadar ülkenin tüketim malları başkentte her yerde bulunuyor" denildi.



Haberde ayrıca, Somali'nin Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'un akıcı bir Türkçe konuştuğu ve Ankara'da bir üniversiteden mezun olduğu bilgisi aktarıldı.

Haberin Devamı

11 AFRİKA ÜLKESİNE İHA DESTEĞİ



"Türkiye'nin Somali'ye girmesi Afrika'daki daha geniş bir politikanın parçası" değerlendirmesinde bulunan Bloomberg, Afrika'ya Türkiye'den yapılan yardımların 2022'de 30,6 milyar dolar iken 2023'te 28,6 milyar dolar olduğu ve yardımların büyük bir kısmının Mısır, Fas, Güney Afrika ve Nijerya'ya yapıldığı belirtildi.

Afrika ülkeleri ile yapılan işbirliğinin madencilik ve enerji sektörlerindeki anlaşmalar ile devam ettiği bilgisinin yanı sıra Baykar üretimi TB2 insansız hava araçlarının en az 11 Afrika ülkesinin savunmalarına yardımcı olmaları amacıyla satıldığı ifade edildi.