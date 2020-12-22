Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman atandı

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizde İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, bugün itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.