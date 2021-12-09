GSYH'den en yüksek payı İstanbul aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İşte Reza Zarrabın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttıİşte Reza Zarrab'ın şatafatlı yaşamı... Son hali şaşırttı!#Reza Zarrab
İlk açıklama geldi Asgari ücrette önemli toplantıİlk açıklama geldi! Asgari ücrette önemli toplantı#Asgari Ücret
Biden geri adım attı, NATO şokta Putine eşi görülmemiş taviz...Biden geri adım attı, NATO şokta! Putin'e eşi görülmemiş taviz...#ABD
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor İşte 2022de ödenecek MTV tutarlarıTüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! İşte 2022'de ödenecek MTV tutarları#MTV
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
Canlı canlı yaktılar Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıCanlı canlı yaktılar! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı#Myanmar
Altın Kelebekte ne oldu Tam da bunları sağladığı için...Altın Kelebek'te ne oldu? Tam da bunları sağladığı için...#Altın Kelebek
Dünyada bir ilk... Sigara yasağı için tarihi adımDünyada bir ilk... Sigara yasağı için tarihi adım!#Yeni Zelanda
Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndüTercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü!#Galatasaray
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji illeri tek tek sıraladıKuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı! Meteoroloji illeri tek tek sıraladı#Meteoroloji
Özür yetmedi Skandal video istifa getirdiÖzür yetmedi! Skandal video istifa getirdi #İngiltere
Son günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detaySon günlerin en çok konuşulan konularından... 3600 ek göstergeyle ilgili önemli detay!#EYT
Mankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktıMankenlerle yat sefasının faturası böyle mi çıktı?#Kate Middleton
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 keskin mesaj: Stokçunun malına el koyulacak hem de...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski ve yeni fotoğrafı kıyaslanınca... Estetik itirafıEski ve yeni fotoğrafı kıyaslanınca... Estetik itirafı!#Estetikli Ünlüler
HABERLEREkonomi Haberleri

GSYH'den en yüksek payı İstanbul aldı

#İstanbul#GSYH#Ekonomianasayfa
GSYHden en yüksek payı İstanbul aldı

2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,1 pay aldı.

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,1 pay aldı.

İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2020 yılında toplam GSYH'nin yüzde 53,5'ini oluşturdu.

Gözden Kaçmasın

MTV 2022 indirimi Resmi Gazetede yayımlandı İşte, model ve silindire göre MTV 2022 hesaplama bilgileriMTV 2022 indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte, model ve silindire göre MTV 2022 hesaplama bilgileriHaberi görüntüle

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

Kişi başına GSYH'de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 64,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 58,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46,0, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,8, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 5,9 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 41,1 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

7 milyon asgari ücretli bekliyor... 3üncü toplantı başladı7 milyon asgari ücretli bekliyor... 3'üncü toplantı başladıHaberi görüntüle

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK PAY HİZMETLER SEKTÖRÜNDE

İstanbul, 2020 yılında hizmetler sektörü toplamından yüzde 40,8 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 30,3 olarak gerçekleşti. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 17,9 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artarken, 63 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti.

Haberin Devamı

Bir önceki yıla göre 2020 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 15,8 değişim oranı ile Aksaray, yüzde 15,5 ile Ardahan ve yüzde 13,9 ile Çanakkale oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 4,7 değişim oranı ile Nevşehir, yüzde 8,3 ile Muğla ve yüzde 24,3 ile Antalya oldu.

Gözden Kaçmasın

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!Haberi görüntüle

EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İL ANKARA

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,59 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 0,21 ile Gaziantep ve yüzde 0,19 ile Kocaeli izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,85 ile Antalya, yüzde 0,11 ile Muğla, yüzde 0,09 ile İstanbul yer aldı.

Gözden Kaçmasın

Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendiReza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#GSYH#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...

Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'

#Dermatoloji