GSR2 Çin’e ilave vergi ve filo satışları etkiledi... İkinci elde ‘temmuz’ hareketi

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2024 verilerine göre, devri yapılan otomobil sayısı temmuz ayında bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 9.6 artarak 621 bin 748 adede yükseldi. Ocak-Temmuz 2024 döneminde ise devri yapılan otomobil sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.25 oranında azalarak 3 milyon 846 bin 621 adet oldu. Geçen yılın ilk 7 aylık döneminde devri yapılan otomobil sayısı 4 milyon 486 bin adet olarak gerçekleşmişti.

‘AĞUSTOSU görmek GEREK’

Temmuz ayının sıfır otomobilde GSR2 geçişi, Çinli markalara ilave gümrük vergisi şartı gibi nedenlerden dolayı anormal bir ay olarak geride kaldığının altını çizen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu sebeplerden dolayı temmuz ayı ikinci el araç pazarını analiz etmek için baz alınacak bir ay değil. Ayrıca, bu dönemde filo satışlarının ve mevsimsel nedenlerin de etkisi var. Pazarın seyrini anlamak için ağustos ayını beklemek daha doğru olacaktır. Yüksek faiz oranları, tüketicilerin kredi kullanmasını zorlaştırıyor ve bu da araç alımlarını olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda, insanlar ellerindeki araçları satarak paralarını mevduatta değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Bu da ikinci el araç piyasasında arzın artmasına, talebin ise azalmasına neden oluyor” dedi.

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SATIŞ SÜRELERİ 2.5 AYA ÇIKTI

Yılın ilk yedi aylık döneminde sıfır kilometre otomobil satışları rekor kırınca ikinci el araç pazarı tarihinin en durgun aylarını yaşamaya başlamıştı. Öyle ki, Ocak-Temmuz döneminde sıfır kilometre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 oranında artarak 536 bin 351 adede ulaşmış ve ocak-temmuz rekorunu kırmıştı. Hürriyet’e konuşan uzmanlar ise ikinci el otomobillerde satış sürelerinin 2 ila 2.5 aylara kadar çıktığını bildirmişti.