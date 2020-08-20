GS’nin Riva arsasında 850 milyon liralık ciro

Salgınla birlikte müstakil ve bahçeli ev talebi artınca projede satışlar da hızlandı. Düşer Vadisi projesindeki son durumu paylaşmak için basınla bir araya gelen Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ilk etapta yer alan 509 villadan 480’inin satıldığını açıkladı. Emlak Konut’un 2 yıl ödemesiz kampanyasına da dahil olduklarını hatırlatan Yılmaz, kampanya kapsamında hasılat paylaşımlı projeler arasında en fazla ciroyu yapan şirket olduklarını dile getirdi. Yılmaz sadece haziran ve temmuz aylarında 635 milyon lira değerinde 300 villa sattıklarını dile getirdi.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Projede ilk etap teslimlerin 2021 sonunda başlayacağını belirten Yılmaz, gelen taleple satışları öne çektiklerini, eylülde 200 villa daha satışa çıkacaklarını söyledi. Toplam 1400 villanın bulunduğu projenin giderek değer kazandığına dikkat çeken Yılmaz, “Satışların başladığı 2018 yılının kasım ayında metrekare birim fiyatı 7 bin 874 TL ortalamasındayken şu an 11 bin TL ortalamasına ulaştı. Bu rakam çok rahat 15 bin lirayı görecek” dedi. Korona sonrası gelen talep nedeniyle Riva genelinde fiyat artışı da yaşandığını belirten Yılmaz şunları söyledi: “Bölgedeki emlak danışmanları hiç olmadığı kadar işlem yaptıklarını söylüyor. Bizim de çevremizdeki projelerde boş villalar satıldı ve kiralandı. Bölge genelinde fiyatlar yüzde 30 arttı.”

KORONA ETKİSİ

Gelen taleplere göre projelerin diğer etaplarını şekillendirdiklerini belirten Yılmaz, “Korona sonrası bahçeli yaşama ilgi arttığı için projede bahçe alanlarını büyütüyoruz. Ortalama 200 - 250 metrekare bahçe alan tahsisleri için çalışılıyor. Müşteriler 3 katlı villa yerine 2 katlıyı tercih ediyor. Ayrıca evlerin içlerinde home ofis olarak kullanılabilecek alanlar için çalışmalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

KULÜBÜN GELİRİ ARTACAK

Riva projesinin ihalesini Emlak Konut GYO düzenledi. İhaleyi kazanan Yılmaz İnşaat 3.8 milyar liralık proje geliştirecek. Şirket payı olarak Emlak Konut ve Galatasaray’a yüzde 25 pay yani 952 milyon lira verilmesi taahhüt edildi. (Bunun 761 milyon 600 bin lirası kulübün, 190 milyon 400 bin lirası Emlak Konut’un) Yılmaz İnşaat, 3.8 milyar lira gelir beklentisinin 4.5 milyar liraya kadar çıkabileceğini açıkladı. Toplam gelir artınca kulübün ve Emlak Konut’un geliri de artacak.