GSM operatöründen e-ticaret girişimi

Buna göre platromda telefondan süpürgeye, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar çok sayıda ürün yer alacak. Pandemi döneminde insanların online alışverişe daha fazla yöneldiğini belirten Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Günümüzde online alışverişte en önemli sorun taklit, sahte ya da garantisiz ürün sorunu.

Müşterilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken güvenecekleri bir platforma ve kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyor. Satılan ürünün kalitesi ve geniş ürün yelpazesinin yanı sıra satıcının güvenilirliği de en fazla dikkat edilen konu. Turkcell Pasaj’ı müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarına imkan tanımak için kurduk. Turkcell Pasaj’ı tercih eden müşterilerimiz bundan böyle Türkiye’nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşabilecek. Turkcell Pasaj, satış sonrası hizmetiyle de benzerleriyle arasında fark yaratacak bir platform olacak” diye konuştu.