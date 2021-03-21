GROHE, Alman Sürdürülebilirlik Ödülü’nün kazananı oldu

GROHE, bir kez daha Alman Sürdürülebilirlik Ödülü 2021’in “kaynaklar” dönüşüm alanında ödül alan şirketler arasında yer aldı. Alman Sürdürülebilirlik Ödülü’nün BM 2030 Gündemi’nin sürdürülebilirlik hedeflerine paralel şekilde geliştirilmesi sonucunda, değerlendirme bu yıl dönüşüm alanlarına göre sınıflandırıldı. Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. (Alman Sürdürülebilirlik Ödülü Vakfı), bu ödül ile, ekonomik başarıyı sosyal sorumluluk ve çevrenin korunması ile bir araya getiren şirketleri 13. defa onurlandırıyor.

Hedefimizin üçte ikisine ulaştık



“Kaynaklar alanındaki çabalarımızın görülmesi ve takdir edilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” diyen LIXIL International Bataryalardan sorumlu COO ve Grohe AG eş CEO’su Thomas Fuhr, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aldığımız ödül, kaynakların korunması konusundaki aktif desteğimizi sürdürmemiz konusunda bizi daha da kamçılıyor. Bunu sadece su ve enerji tasarruflu ürün portföyümüz ile değil, aynı zamanda ürün ambalajına kadar tüm değer zincirinde yapıyoruz. ‘Daha Az Plastik İnisiyatifimiz’ kapsamında, bugüne kadar plastikten yapılmış 21 milyon ambalaj malzemesinden tasarruf ederek halihazırda 35 milyon hedefimizin üçte ikisine ulaşmış olduk.”

GROHE için sürdürülebilirlik, iddialı hedefleri olan ve devam eden bir süreç. Örneğin, 2021 yılına kadar tüm ürün ambalajları, plastik içermeyecek şekilde tasarlanacak ve halihazırda faaliyetlerini karbon-nötr şekilde sürdüren üretim tesislerine ek olarak, satış şirketleri iklim-nötr hale de getirilecek. Marka, bu alandaki süregelen çalışmalarından ötürü ardı ardına üçüncü defa Alman Sürdürülebilirlik Ödülü finalistleri arasında seçildi.

GROHE karbon nötr üretime geçti

Öte yandan GROHE’nin 360 derece sürdürülebilirlik stratejisi “GROHE Goes Zero” inisiyatifi kapsamındaki en önemli kilometre taşlarından olan “karbon nötr üretimi” start aldı. Markanın bir sonraki hedef ise satış ofislerinin 2021 yılına kadar iklim nötr hale gelmesi olarak belirlendi. GROHE sürdürülebilir uygulamaları ile tüketicilerin de günlük yaşamda kişisel karbon ayak izini azaltmasına yardımcı oluyor.

Dünyada eksiksiz banyo çözümleri ve mutfak bataryalarının en önde gelen üreticilerden GROHE, “GROHE Goes Zero” inisiyatifi kapsamında karbon nötr üretime geçti. Böylece, GROHE, sürdürülebilirlik konusundaki uzun vadeli taahhüdünde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan LIXIL International Bataryalardan sorumlu COO ve Grohe AG eş CEO’su Thomas Fuhr, “Girişim, tesislerimizde karbon ayak izinin azaltılması ve kaynaklardan tasarruf edilmesini destekleyen çeşitli tedbirler ile birbirini kusursuz şekilde tamamlıyor. ‘GROHE goes ZERO’ ile sektörümüzde öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Doğrudan bir sonraki adımı hedefliyoruz. 2021 yılının sonuna kadar, dünya çapındaki tüm satış ofislerimizi iklim nötr hale getirmeyi istiyoruz.” dedi.

Uygulama, GROHE’nin 2014 yılından bu yana parçası olduğu LIXIL’in “2050 yılına kadar hem konut hem yaşam tarzı çözümleri hem de operasyonlarda net sıfır karbon salımı sağlamak” olarak belirlenen sürdürülebilirlik stratejisinin merkezi hedefine de katkıda bulunuyor.

GROHE, kendisi için belirlediği karbon nötr üretim hedefine ulaşmak için, Temmuz 2019’dan bu yana sadece global marka için üretim yapan beş LIXIL EMENA üretim tesisinin tümünde ve Almanya’daki lojistik merkezlerinde yeşil elektrik kullanıyor. Marka, ayrıca kaynakları koruyan bir değer zinciri sağlamak üzere malzemeden tasarruf eden güneş enerjisi teknolojisi, birleşik ısı ve güç santralleri ve 3D metal baskı gibi yenilikçi imalat süreçlerine de yatırım yapıyor. Ayrıca, Hemer’deki modern test laboratuvarı ve malzemelerin daha yüksek oradan geri dönüşümünün yapılması da karbon ayak izinin sürekli azaltılmasına katkıda bulunuyor. Sonuç olarak, GROHE, sürdürülebilirlik programının hayata geçirildiği 2014 yılından bu yana gaz salımlarını azaltırken, aynı zamanda enerji verimliliğini de yüzde 24 artırdı. Bu ise, 2021 yılına kadar her iki alan için konulan yüzde 20’lik başlangıç hedeflerinin zamanından önce ciddi şekilde aşıldığı anlamına geliyor.

GROHE, henüz azaltılamayan CO2 salımlarını telafi etmeye yönelik iki projeyi destekliyor: Marka, Hindistan’da kömürle çalışan elektrik santrallerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran bir hidroelektrik enerji santralinin faaliyetlerine, Malavi’de ise, içme suyu çıkarmakta kullanılan sondaj deliklerinin tamiri ve bakımını içeren bir projeye destek veriyor.

Sıhhi tesisat markası, karbon stratejisi kapsamında, etkisi kanıtlanmış, üç aşamalı “kaçın, azalt, telafi et” yaklaşımını takip etmeyi ve enerji verimliliğini her yıl kendi imkanları ile artırarak telafinin payını azaltmayı hedefliyor.

GROHE’nin, tüketicilerin günlük yaşamında CO2’yi azaltmaya yönelik yaklaşımı

GROHE her zaman sürdürülebilirliği artırmak için çalışmalarını sürdürürken, bunu kendi üretimi ile sınırlı tutmuyor. Marka, tüketicilerin kişisel karbon ayak izlerini minimize etmesine yardımcı olmak için akıllı teknolojilerden yararlanıyor.

#1: Enerji tasarrufu lavaboda başlar



Özel banyoda bilinçli olarak seçilen ürünler, sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda cebe de hitap ediyor. GROHE SilkMove ES gibi teknolojiler, kumanda kolunun ortada konumlandığı durumlarda bataryadan sadece soğuk suyun akmasına imkân veriyor. Bu sayede, gereksiz sıcak su tüketimi önlenerek dört kişilik bir hanede yılda yaklaşık 279 kg CO2 ve 31.412 litre su tasarrufu sağlanıyor.

#2 Sürdürülebilir duş deneyimi



Birçokları için, sabahları ferahlatıcı bir duş, güne başlamanın harika bir yolu. Ancak, insanlar genelde, doğru duş ısısına ulaşana kadar gereksiz yere uzun süreler beklemek zorunda kalırken, bu esnada değerli enerji ve su da kaybedilmiş oluyor. GROHE TurboStat teknolojisi ile donatılmış termostatlar, daha sürdürülebilir bir duş deneyimi sağlarken, arzulanan duş sıcaklığına da bir saniyeden kısa bir sürede ulaşarak duş boyunca sabit tutuyor.

#3 Doğrudan mutfak bataryasından gelen filtrelenmiş içme suyu



Şişe su, günlük yaşamda her yerde bulunabilse de çevre için zararlı olduğuna şüphe yok. Bir litre şişe kaynak suyunun üretim ve nakliye sürecinde 600 grama kadar CO2 salınır. İçme suyunda daha fazla sürdürülebilirlik için çözüm: sade, orta sodalı veya sodalı filtrelenmiş ve soğutulmuş su sağlayan bir mutfak bataryası olan GROHE Blue Home gibi su sistemleri. Dört kişilik bir aile, bu sayede her yıl 800’e kadar plastik şişe tasarruf ederek CO2 salımlarını yüzde 61’e varan oranlarda azaltabiliyor.

GROHE ve sürdürülebilirlik konuları hakkında daha fazla bilgi için, green.grohe.com adresini ziyaret edebilirsiniz

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