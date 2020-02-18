Gram ve çeyrek altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 18 Şubat anlık altın fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde, altının gram fiyatı güne artışla başlamasının ardından 309,6 lira seviyesinde işlem gördü. Salı günü hareketine devam eden 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,97 artışla 310,80 liradan tamamladı. Peki, çeyrek, gram, tam ve yarım altın ne kadardan alıcı buluyor? Altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? İşte, merakla araştırılan anlık altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 505,00 lira, Cumhuriyet altını 2.068,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 310,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 307,60 307,80 310,60 310,80

Cumhuriyet Ata Lira 2.027,00 2.048,00 2.047,00 2.068,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 280,50 284,50 283,00 287,00

Lira(Tam) Ziynet 1.981,00 2.001,00 2.000,00 2.020,00

Yarım Ziynet 991,00 1.001,00 1.000,00 1.010,00

Çeyrek Ziynet 495,00 500,00 500,00 505,00

ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADARDI?

Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 08.46 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,53 üstünde 308 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 503 lira, Cumhuriyet altını da bin 68 liradan satıldı.

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